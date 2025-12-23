El salario registrado volvió a perder frente a la inflación en octubre: subió 2% en octubre

Las estimaciones de la Unión Industrial Argentina arrojaron una caída mensual de 1%, con retrocesos en la construcción y el sector automotriz.
Economía23/12/2025
El salario registrado, que incluye a los empleados públicos y privados, subió 2% en octubre, mientras que la inflación fue del 2,3%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En conjunto, los trabajadores sufrieron una pérdida del 5,77% de su poder adquisitivo en el gobierno de Javier Milei, de acuerdo con la medición de Ámbito. Sin embargo, los más afectados por las políticas oficiales fueron los estatales, que ya pierden 14,4% real de sus salarios desde noviembre 2023.
En 2025 los salarios registrados subieron 24% entre enero y octubre, mientras que la inflación acumulada fue del 24,8%. En ese perído, los haberes perdieron 0,66% real.
Los salarios de los empleados privados, que llegaron a empardar el poder adquisitivo -magro- del cierre del gobierno de Alberto Fernández, ya pierden 0,92% real desde noviembre 2023. En tanto, los públicos -nacionales- desploman 14,4% del poder adquisitivo en ese período.
A diferencia de los empleados estatales nacionales, los salarios de trabajadores públicos provinciales perdieron un poco menos, en torno al 6,6%, según informó el economista Luis Campos.
"En el último año el salario real de los trabajadores registrados no tuvo mayores saltos. Se estabilizó en los menores niveles de la última década, con caídas de entre el 20% en el sector privado y el 34% en el sector público (contra el promedio de 2017)", apuntó el especialista.
En noviembre, el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) mostró un decrecimiento de 2,8% en la comparación interanual y retroceso desestacionalizado de 1,3% frente al mes de octubre.
Las ventas minoristas subieron 1,3% frente a 2024, según CAME. Las ventas estuvieron condicionadas por el endeudamiento de los hogares y la pérdida de poder adquisitivo, con fuerte dependencia del financiamiento.
En una jornada marcada por las definiciones sobre el esquema de pagos de enero, el riesgo país retrocedió hasta los 570 puntos básicos.
El Banco Mundial aprobó un préstamo de US$300 millones para subsidiar las tarifas de gas en la ArgentinaEconomía19/12/2025
Mientras el Gobierno avanza con un nuevo esquema de clasificación de los usuarios, la entidad multilateral financiará la ayuda estatal a los sectores más vulnerables.
De la fábrica al delivery: el desempleo bajó por el aumento del trabajo informal y el monotributoEconomía19/12/2025
Las cifras se desprenden de los datos oficiales del tercer trimestre de 2025 contra el mismo periodo del año pasado. En paralelo, el empleo privado registrado sigue cayendo.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La justicia, bajo las órdenes del fiscal Gustavo Jadur, investiga el femicidio de Nadia Janet Sosa, quien habría sido atacada por su pareja, Franco Ismael Mancalla, antes de que este se suicidara.
Luciano Herrera, el delantero de 29 años que será adquirido por la “Lepra” a cambio de U$S 1 millón por el 80% del pase, el otro 20% restante seguirá siendo de Defensa y Justicia.
Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.