De la fábrica al delivery: el desempleo bajó por el aumento del trabajo informal y el monotributo

Mientras el Gobierno decidió patear a febrero su nueva reforma laboral, los últimos datos del mercado de trabajo evidencian su deterioro sostenido. A pesar de la baja en el nivel de desocupación registrado en el tercer trimestre de 2025, el informe del INDEC también difundió un dato alarmante: el 85% del empleo creado durante el último año fue informal. A eso se le suma el incremento del monotributo en ese mismo periodo. En la vereda opuesta, el nivel de asalariados privados sigue contrayéndose.

Los datos se desprenden del informe de Mercado de Trabajo basado en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Allí se informó que la creación neta de empleo fue de 238.000 puestos de trabajo durante el tercer trimestre de este año. "El mismo informe del INDEC dice que 201.000 son informales, la mayoría ocupados por cuenta propia. 201.000/238.000 es igual al 84,4%", sintetizó a este medio el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, Luis Campos.

De manera similar, desde CEPA remarcaron que "la creación neta de empleo en el período interanual se dio en un contexto de precarización estructural de la fuerza laboral". Explicaron que "este proceso se refleja en la caída de la proporción de trabajadores asalariados (del 73,1% al 71,9% de los ocupados) y, simultáneamente, en el aumento del cuentapropismo (del 23,3% al 24,5%), un fenómeno asociado a menudo a la subsistencia y la baja cobertura social".

De todas maneras, Campos aclaró que los datos deben utilizarse con cautela y no como una representación del mercado de trabajo a nacional. "No hay que hacer eso, metodológicamente está mal", enfatizó. En consonancia, Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo de Fundar aclaró en sus redes sociales que "la EPH es una encuesta y, por lo tanto, tiene ruido muestral. A eso se suma que cubre el 64% de la población del país".

Por ese motivo, a la hora de estimar el nivel de empleo formal, recomendó tomar lo que surge de registros administrativos del informe de Situación y evolución del trabajo registrado (SIPA). Según el último dato, el empleo asalariado se redujo un 0,5% interanual en septiembre, equivalente a 53.300 trabajadores menos.

Se registraron caídas en todas las categorías: el sector asalariado privado y el público mostraron, ambos, una caída del 0,4% (25.900 personas y 12.800 personas), y el trabajo en casas particulares cayó 3,2%, equivalente a 14.700 personas menos. Por otro lado, la cantidad de aportantes al monotributo aumentó un 2,5%, equivalente a 53.200 trabajadores extra.

Lo que se viene para 2026

De cara al próximo año, el economista Juan Manuel Graña planteó a Ámbito que el escenario para el mercado laboral "va a depender demasiado de qué pase con la economía en su conjunto" y dijo que "las perspectivas para adelante quizás son un poco mejor (que en 2025) porque no va a haber ruido electoral, pero va a depender mucho de que no haya problemas en el sector externo, que no está para nada confirmado en función del muy exigente pago de la deuda".

En este sentido, argumentó que "los ganadores del modelo" económico que plantea el Gobierno, "como son los sectores vinculados a la producción de recursos naturales, vaca muerta, el campo, algún proyecto de minería, tienen una capacidad de generación de empleo muy baja".

En la vereda opuesta, "los sectores más afectados por el modelo, como la industria, el comercio y la construcción, generan muchísimo más empleo, pero están en baja. Y eso se ve en un problema donde los grandes conurbanos tienen problemas para la generación de empleo de calidad y no se compensa con los sectores que están creciendo".

El experto consideró que "en una economía que no va a crecer mucho y cuya estructura productiva no beneficia la generación de empleo, la reforma laboral viene a consolidar unas inserciones al mercado de trabajo de mala calidad, y por ende, se va a tener un esquema muy similar al actual, muy posiblemente sin un crecimiento destacado del desempleo, pero sí con un deterioro progresivo de la del mercado de trabajo".

