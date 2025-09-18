“Los adolescentes ya no saben hablar”: el impacto del celular en la comunicación

Alertan que la violencia cotidiana refleja la pérdida de límites sociales
El psicólogo Juan Matías Arroz advirtió que la desaparición de normas familiares y comunitarias deja a la sociedad más expuesta a conflictos.
Según un especialista, la falta de lectura y el exceso de tecnología está generando generaciones con menos herramientas para expresarse y más conflictos.Sociedad18/09/2025Agustina Tolaba
En Día de Miércoles, el psicólogo Juan Matías Arroz advirtió sobre los riesgos del acceso prematuro de los niños a los teléfonos celulares y cómo este hábito está afectando su desarrollo emocional, social y comunicacional.
“Hoy vemos chicos de tres o cuatro años con teléfonos, y eso genera consecuencias graves. Los niños no adquieren palabras, pierden la capacidad de relacionarse y de incorporar el vocabulario de sus padres o cuidadores, que es clave para marcar límites y aprender a regular emociones como la bronca o la frustración”, explicó.
Arroz señaló que distintos países europeos recomiendan restringir el uso del celular al menos hasta los 9 años, y que la entrega debería hacerse con fuertes limitaciones hasta los 13. “La generación que creció sin celulares aprendió a hablar, escribir y socializar de otra manera. Los adolescentes de hoy tienen enormes dificultades para comunicarse”, sostuvo.
Según el especialista, la falta de vocabulario repercute directamente en la violencia. “Cada persona maneja un número limitado de palabras para expresar lo que siente. Si ese caudal se achica, los chicos se vuelven más impulsivos: cuando no logran transmitir lo que les pasa de manera verbal, lo hacen a través de la agresión física o el insulto. Eso aumenta la violencia”, alertó.
Finalmente, subrayó que fomentar la lectura sigue siendo la clave: “Leer es sumar palabras, y cuantas más palabras tenemos, más herramientas tenemos para comunicarnos y menos violencia usamos”.
El psicólogo Juan Matías Arroz advirtió que la desaparición de normas familiares y comunitarias deja a la sociedad más expuesta a conflictos.
The Atlantic comparó varias políticas del gobierno de Donald Trump con las del peronismo y advierte que el camino tomado por el jefe de la Casa Blanca “parece haber seguido el libro peronista”.
La ONU informó que en 2024 el agujero en la capa de ozono fue más pequeño que en años recientes, un logro que refleja el éxito del Protocolo de Montreal.
La historiadora Laura Colivadino Navarro recordó en Aries el impacto del femicidio de María Soledad Morales y la primera marcha del silencio realizada en 1990 en Catamarca.
Los Grandes Modelos de Lenguaje se expanden cada vez más, pero no solo crece el número de usuarios, sino de propósitos y tareas que son solicitadas.
El chef falleció a los 87 años tras complicaciones de salud. Fue una figura clave que llevó la gastronomía local a la televisión y fundó más de 30 restaurantes.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Según detalló, a nivel bilateral ambos países realizarán estudios para construir un puente entre las localidades de Misión La Paz y Pozo Hondo.
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.
El periodista deportivo radicado en España analizó en Aries la adaptación del exRiver al Real Madrid. Sostuvo que un año más en el fútbol argentino le habría dado más rodaje antes del salto.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.