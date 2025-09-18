Alertan que la violencia cotidiana refleja la pérdida de límites sociales

“Los adolescentes ya no saben hablar”: el impacto del celular en la comunicación
Según un especialista, la falta de lectura y el exceso de tecnología está generando generaciones con menos herramientas para expresarse y más conflictos.
El psicólogo Juan Matías Arroz advirtió que la desaparición de normas familiares y comunitarias deja a la sociedad más expuesta a conflictos.Sociedad18/09/2025Agustina Tolaba
En Día de Miércoles, el psicólogo Juan Matías Arroz advirtió que el aumento de los hechos de violencia en el mundo y en Argentina responde no solo a cuestiones de seguridad, sino también al deterioro de los vínculos sociales y familiares.
“Salta no escapa a una realidad casi mundial: la violencia siempre existió, pero hoy se naturalizó. Noticias graves, como el asesinato de un político en Estados Unidos, pasan como si nada. Antes habrían tenido una trascendencia distinta, ahora parecen escenas de ficción”, señaló.
Arroz explicó que esta situación se profundiza con la crisis de las instituciones tradicionales. “Se fue perdiendo la función de contención de la familia, de los clubes, de los espacios comunitarios. Cuando esos lazos se quiebran y la violencia está al alcance de la mano, la sociedad queda más expuesta”, dijo.
El psicólogo sostuvo que muchas veces se aborda el problema solo desde la seguridad, con más presencia policial, pero que eso es insuficiente. “La policía actúa cuando el hecho ya está consumado. Es necesario, claro, pero si lo otro sigue deteriorándose, la seguridad nunca va a alcanzar”, advirtió.
Finalmente, apuntó al vacío de límites sociales como uno de los factores de mayor riesgo. “Antes existían normas básicas de respeto, formas de saludar, gestos cotidianos que marcaban lo que estaba bien o mal. Hoy todo parece estar bien y mal a la vez, y se justifica cualquier acto violento en nombre de un malestar personal. Eso genera una sociedad más desordenada y agresiva”, concluyó.
Según un especialista, la falta de lectura y el exceso de tecnología está generando generaciones con menos herramientas para expresarse y más conflictos.
The Atlantic comparó varias políticas del gobierno de Donald Trump con las del peronismo y advierte que el camino tomado por el jefe de la Casa Blanca “parece haber seguido el libro peronista”.
La ONU informó que en 2024 el agujero en la capa de ozono fue más pequeño que en años recientes, un logro que refleja el éxito del Protocolo de Montreal.
La historiadora Laura Colivadino Navarro recordó en Aries el impacto del femicidio de María Soledad Morales y la primera marcha del silencio realizada en 1990 en Catamarca.
Los Grandes Modelos de Lenguaje se expanden cada vez más, pero no solo crece el número de usuarios, sino de propósitos y tareas que son solicitadas.
El chef falleció a los 87 años tras complicaciones de salud. Fue una figura clave que llevó la gastronomía local a la televisión y fundó más de 30 restaurantes.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Según detalló, a nivel bilateral ambos países realizarán estudios para construir un puente entre las localidades de Misión La Paz y Pozo Hondo.
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.
El periodista deportivo radicado en España analizó en Aries la adaptación del exRiver al Real Madrid. Sostuvo que un año más en el fútbol argentino le habría dado más rodaje antes del salto.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.