Morillo define este domingo a su próximo intendente

Sáenz ratificó su compromiso con una Argentina federal
El gobernador Gustavo Sáenz reafirmó junto a diputados nacionales su compromiso con una Argentina verdaderamente federal, basada en la igualdad de oportunidades para todos los argentinos.
Rivadavia Banda Norte (Coronel Juan Solá – Morillo) vota este domingo para definir a su nuevo intendente y a los convencionales que redactarán la primera Carta Orgánica municipal.Política16/11/2025Ivana Chañi
Este domingo 16 de noviembre, la localidad de Rivadavia Banda Norte, más conocida como Morillo, transita una jornada clave al elegir a su próximo intendente y a los integrantes de la Convención Municipal. El municipio se encuentra actualmente bajo intervención, por lo que la elección definirá también el futuro institucional del distrito.
De acuerdo con el Tribunal Electoral de Salta, 8.914 ciudadanos están habilitados para votar. La elección se realiza mediante voto electrónico en un total de 30 mesas distribuidas en la localidad.
Los vecinos deberán elegir entre seis candidatos a la Intendencia, además de las listas que integrarán la Convención Municipal encargada de redactar la primera Carta Orgánica de Morillo, un paso considerado histórico para su autonomía y organización institucional.
En diálogo con Aries, el secretario del Tribunal Electoral de Salta, Pablo Finquelstein, adelantó —días atrás— que los resultados provisorios podrían estar publicados alrededor de las 19 horas de hoy, mientras que el escrutinio definitivo comenzará el martes a las 18 y se prevé “muy ágil”, debido al reducido número de mesas.
El ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó que el Ejecutivo definirá en Gabinete la propuesta de reforma laboral para luego iniciar una ronda de diálogo en el Congreso.
El físico Diego Hurtado (CONICET) criticó el plan de privatizar Nucleoeléctrica Argentina S.A, tildándolo de "escándalo de entrega de recursos". Hurtado, quien fue vicepresidente de la CNEA, defendió al sector como "superavitario" y estratégico.
El politólogo salteño Christian Höy, docente en la Universidad de Praga, analizó el triunfo de Javier Milei y habló de un “vínculo emocional con el castigo” como motor del voto.
El abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Kirchner, amenazó directamente al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei ("Voy por vos y por tu hermana") tras la citación a indagatoria del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.
El presidente Javier Milei desmintió categóricamente las versiones periodísticas sobre una supuesta eliminación del monotributo, calificándolas como "mentiras y operaciones de delincuentes".
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
El politólogo salteño Christian Höy, docente en la Universidad de Praga, analizó el triunfo de Javier Milei y habló de un “vínculo emocional con el castigo” como motor del voto.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) confirmó que cinco o seis empresas fueron alcanzadas por el fuego en Ezeiza, entre ellas Chemotécnica e Iron Mountain.
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.