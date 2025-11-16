Morillo define este domingo a su próximo intendente

Este domingo 16 de noviembre, la localidad de Rivadavia Banda Norte, más conocida como Morillo, transita una jornada clave al elegir a su próximo intendente y a los integrantes de la Convención Municipal. El municipio se encuentra actualmente bajo intervención, por lo que la elección definirá también el futuro institucional del distrito.

De acuerdo con el Tribunal Electoral de Salta, 8.914 ciudadanos están habilitados para votar. La elección se realiza mediante voto electrónico en un total de 30 mesas distribuidas en la localidad.

Los vecinos deberán elegir entre seis candidatos a la Intendencia, además de las listas que integrarán la Convención Municipal encargada de redactar la primera Carta Orgánica de Morillo, un paso considerado histórico para su autonomía y organización institucional.

En diálogo con Aries, el secretario del Tribunal Electoral de Salta, Pablo Finquelstein, adelantó —días atrás— que los resultados provisorios podrían estar publicados alrededor de las 19 horas de hoy, mientras que el escrutinio definitivo comenzará el martes a las 18 y se prevé “muy ágil”, debido al reducido número de mesas.