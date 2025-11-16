Tormentas fuertes: rige alerta amarilla en gran parte de la provincia

El Ballet Folklórico Provincial participará de esta jornada gratuita el viernes 21 de noviembre a las 18 horas, organizada junto al colectivo MEDUSAS.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla desde las 18 de este domingo hasta mañana a las 6, con lluvias intensas y ráfagas fuertes en múltiples departamentos.Salta16/11/2025
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintas zonas de la provincia.
Desde las 18:00 hasta mañana lunes a las 06:00 horas, el aviso estará vigente para el departamento Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Zona baja de Chicoana, Zona baja de la Caldera y Zona baja de Rosario de Lerma. Se estiman acumulados de precipitación entre 15 y 40 milímetros
En tanto, durante la jornada de hoy, de 18:00 a 00:00 horas, la alerta alcanzará a Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín y las Yungas de Iruya, Orán, Santa Victoria y Rivadavia. Se estiman acumulados de precipitación entre 15 y 30 milímetros
El fenómeno incluye lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y organismos de Protección Civil.
La obra de danza teatro se podrá ver el sábado 22 de noviembre a las 21 horas en la Sala Juan Carlos Dávalos y propone un recorrido emocional entre lo absurdo y lo sublime.
Incautan más de 300 kilos de marihuana en zona minera de Salta, cerca del límite con ChileSalta15/11/2025
Gendarmería Nacional incautó más de 361 kilos de marihuana a 3.775 metros de altura, cerca del límite con Chile. El cargamento se halló en una camioneta abandonada en la zona minera de San Antonio de los Cobres, luego de que dos vehículos intentaron evadir un control.
Últimos días para participar del Concurso de Valoración Patrimonial de Cementerios, Templos y Lugares Sagrados 2025Salta15/11/2025
El Fondo Nacional de las Artes recibe inscripciones hasta el martes 18 de noviembre para promover proyectos de preservación, investigación y difusión de estos espacios históricos y religiosos.
Del 17 al 20 de noviembre, Bienestar Animal realizará un operativo de vacunación antirrábica en Los Castaños, 17 de Mayo, Pablo Saravia y Apolinario Saravia, de 9:30 a 12:30 y por orden de llegada.
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, se reunió con representantes de las principales empresas que operan en Salta para analizar y definir prioridades en función de la privatización del ramal Belgrano.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Regresa ´Bebote´ Álvarez: Tensión por la disputa de la barra de Independiente ante Rosario CentralDeportes15/11/2025
El exlíder de la barra de Independiente, Pablo ´Bebote´ Álvarez, anunció su regreso al estadio esta noche ante Rosario Central, buscando recuperar el control de la hinchada.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) confirmó que cinco o seis empresas fueron alcanzadas por el fuego en Ezeiza, entre ellas Chemotécnica e Iron Mountain.
Epidemia en Cuba: Estiman que cerca del 30% de la población se infectó con dengue o chikungunyaEl Mundo15/11/2025
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.