Tormentas fuertes: rige alerta amarilla en gran parte de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintas zonas de la provincia.

Desde las 18:00 hasta mañana lunes a las 06:00 horas, el aviso estará vigente para el departamento Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Zona baja de Chicoana, Zona baja de la Caldera y Zona baja de Rosario de Lerma. Se estiman acumulados de precipitación entre 15 y 40 milímetros

En tanto, durante la jornada de hoy, de 18:00 a 00:00 horas, la alerta alcanzará a Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín y las Yungas de Iruya, Orán, Santa Victoria y Rivadavia. Se estiman acumulados de precipitación entre 15 y 30 milímetros

El fenómeno incluye lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y organismos de Protección Civil.