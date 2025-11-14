Este viernes se elige a la Reina Provincial de las Personas Mayores

Hoy a las 17 dará inicio la elección reina provincial de las personas mayores en el Parque Sur, ubicado en avenida ex Combatientes de Malvinas. Por tal moitvo, se invita a la comunidad, a familiares y amigos a acompañar a sus candidatas y a la comunidad en general a vivir la fiesta especial de las personas mayores.

Será una fiesta increíble donde se presentarán 30 candidatas: 18 son de distintas organizaciones de Capital y 12 son del interior provincial, de localidades tales como Chicoana, Rosario de la Frontera, Mosconi, Aguaray. Tartagal, entre otras localidades. Se invita a la comunidad a acompañar esta tarde a las candidatas para a la vez vivir una fiesta inolvidable.

El secretario de las Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor expresó que hoy se vivirá una fiesta increíble donde lo más importante es poder celebrar la vida. El funcionario extiende su agradecimiento a cada una de las personas mayores que hoy acompañarán la celebración. Asimismo sostuvo que “la elección de la Reina de las Personas Mayores no es solo un evento, es un homenaje a la historia, a la experiencia y al valor inmenso de la vida”.

Cabe mencionar que este evento se realiza desde 2009 y actualmente se efectúa en Parque Sur. La soberana de las personas mayores saliente es de la localidad de Vaqueros, del Centro Casa de la Comunidad, Catalina Díaz.

Esta tarde se elige en primera instancia a la reina de Capital que luego será parte de la segunda elección entre todas las candidatas de las distintas localidades. La elección incluirá reina, princesas primera y segunda, Miss Elegancia y Miss Simpatía. Como jurado estarán asesores de imagen, diseñadores de moda circular y estilistas.