Este viernes se elige a la Reina Provincial de las Personas Mayores

Los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa hablaron sobre la vida en la cárcelSociedad14/11/2025
En “50 segundos”, los jóvenes describen el encierro, el juicio y la noche del ataque que terminó con la muerte de Fernando.
La elección tendrá lugar en Parque Sur a las 17 y contará con 30 candidatas de Capital e interior provincial.Sociedad14/11/2025
Hoy a las 17 dará inicio la elección reina provincial de las personas mayores en el Parque Sur, ubicado en avenida ex Combatientes de Malvinas. Por tal moitvo, se invita a la comunidad, a familiares y amigos a acompañar a sus candidatas y a la comunidad en general a vivir la fiesta especial de las personas mayores.
Será una fiesta increíble donde se presentarán 30 candidatas: 18 son de distintas organizaciones de Capital y 12 son del interior provincial, de localidades tales como Chicoana, Rosario de la Frontera, Mosconi, Aguaray. Tartagal, entre otras localidades. Se invita a la comunidad a acompañar esta tarde a las candidatas para a la vez vivir una fiesta inolvidable.
El secretario de las Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor expresó que hoy se vivirá una fiesta increíble donde lo más importante es poder celebrar la vida. El funcionario extiende su agradecimiento a cada una de las personas mayores que hoy acompañarán la celebración. Asimismo sostuvo que “la elección de la Reina de las Personas Mayores no es solo un evento, es un homenaje a la historia, a la experiencia y al valor inmenso de la vida”.
Cabe mencionar que este evento se realiza desde 2009 y actualmente se efectúa en Parque Sur. La soberana de las personas mayores saliente es de la localidad de Vaqueros, del Centro Casa de la Comunidad, Catalina Díaz.
Esta tarde se elige en primera instancia a la reina de Capital que luego será parte de la segunda elección entre todas las candidatas de las distintas localidades. La elección incluirá reina, princesas primera y segunda, Miss Elegancia y Miss Simpatía. Como jurado estarán asesores de imagen, diseñadores de moda circular y estilistas.
La productora vive una situación de hostigamiento por parte de un hombre de 51 años que aparece en lugares donde ella está. Hizo nuevas denuncias tras varios episodios recientes.
Guardaparques confirmaron el nacimiento en las Colinas de Chyulu, donde quedan apenas nueve ejemplares. Es uno de los mamíferos más amenazados del planeta.
El exlegislador adelantó algunas reflexiones de su libro “La amistad no se negocia” que se presenta este viernes en Salta. Así también advirtió que la falta de empleo registrado alimenta la exclusión y el trabajo precario.
Debido a las lluvias registradas en la ciudad, se decidió suspender la quinta edición de la Suelta de Libros, con fecha a confirmar. El evento, que preveía entregar más de cinco mil ejemplares en la plaza Güemes, se realizará en una nueva fecha que será anunciada próximamente.
La educación perdió prioridad en el gasto público en el país. En 2024, se registró una fuerte caída en la inversión y diecinueve de las 24 jurisdicciones mostraron valores por debajo de 2014.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.