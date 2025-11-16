Agentes públicos podrán certificarse en Ley Micaela vía virtual

La Municipalidad habilitó al tránsito la esquina de Tucumán y Buenos Aires tras obrasSociedad16/11/2025
Obras Públicas finalizó la reparación del pavimento, colocando losas nuevas y mejorando las veredas, eliminando así un foco de inseguridad vial.
La Secretaría de las Mujeres de Salta inicia mañana la certificación virtual en Ley Micaela. La capacitación, obligatoria por ley, está destinada a agentes de los tres poderes del Estado y busca erradicar la violencia de género en la Administración Pública.Sociedad16/11/2025
La Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad brindará una capacitación virtual en Ley Micaela los días 17, 18 y 19 de noviembre, destinada a agentes de la Administración Pública provincial y municipal de los tres poderes del Estado, que aún no se hayan certificado o que deseen actualizar sus conocimientos sobre el tema.
La propuesta se llevará a cabo de manera virtual sincrónica en el horario de 9 a 12, a través de la plataforma Zoom. Aquellas personas interesadas en acceder a la formación (obligatoria por ley) podrán inscribirse a través del siguiente link: https://forms.gle/j72d5NxRw2foR2eW9, ya que la misma dispone de cupos limitados.
Al respecto, la subsecretaria de políticas de Igualdad y Diversidad, Inés Bocanera, recordó que, “la certificación en Ley Micaela es obligatoria para todos las y los agentes de la Administración Publica provincial y municipal de los tres poderes del Estado, y tiene por objetivo erradicar la violencia de género y promover la igualdad real de oportunidades”, por lo que la funcionaria instó a las y los trabajadores a inscribirse y capacitarse.
Ley Micaela
La Ley Micaela (Ley 27.499) es una ley argentina que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que forman parte de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Se llama así en honor a Micaela García, una joven víctima de femicidio en 2017, cuyo caso puso de manifiesto la necesidad de capacitar a los funcionarios públicos con perspectiva de género.
Habrá talleres para jardines de infantes, celebraciones por el Día Mundial del Aire Puro y la Movilidad Sustentable, y una gran jornada por el Mes de la Tradición y el Día Mundial del Mate.
La Fundación Rewilding Argentina denunció que Acaí, la yaguareté liberada en el Parque Nacional El Impenetrable, fue asesinada por cazadores. El caso, que ya está en manos de la Justicia, reaviva la preocupación por la crítica situación de la especie, de la que quedan apenas unos 250 ejemplares en el país.
La elección tendrá lugar en Parque Sur a las 17 y contará con 30 candidatas de Capital e interior provincial.
En “50 segundos”, los jóvenes describen el encierro, el juicio y la noche del ataque que terminó con la muerte de Fernando.
La productora vive una situación de hostigamiento por parte de un hombre de 51 años que aparece en lugares donde ella está. Hizo nuevas denuncias tras varios episodios recientes.
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
El exlíder de la barra de Independiente, Pablo ´Bebote´ Álvarez, anunció su regreso al estadio esta noche ante Rosario Central, buscando recuperar el control de la hinchada.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) confirmó que cinco o seis empresas fueron alcanzadas por el fuego en Ezeiza, entre ellas Chemotécnica e Iron Mountain.
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.