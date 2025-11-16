Agentes públicos podrán certificarse en Ley Micaela vía virtual

La Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad brindará una capacitación virtual en Ley Micaela los días 17, 18 y 19 de noviembre, destinada a agentes de la Administración Pública provincial y municipal de los tres poderes del Estado, que aún no se hayan certificado o que deseen actualizar sus conocimientos sobre el tema.

La propuesta se llevará a cabo de manera virtual sincrónica en el horario de 9 a 12, a través de la plataforma Zoom. Aquellas personas interesadas en acceder a la formación (obligatoria por ley) podrán inscribirse a través del siguiente link: https://forms.gle/j72d5NxRw2foR2eW9, ya que la misma dispone de cupos limitados.

Al respecto, la subsecretaria de políticas de Igualdad y Diversidad, Inés Bocanera, recordó que, “la certificación en Ley Micaela es obligatoria para todos las y los agentes de la Administración Publica provincial y municipal de los tres poderes del Estado, y tiene por objetivo erradicar la violencia de género y promover la igualdad real de oportunidades”, por lo que la funcionaria instó a las y los trabajadores a inscribirse y capacitarse.

Ley Micaela

La Ley Micaela (Ley 27.499) es una ley argentina que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que forman parte de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Se llama así en honor a Micaela García, una joven víctima de femicidio en 2017, cuyo caso puso de manifiesto la necesidad de capacitar a los funcionarios públicos con perspectiva de género.