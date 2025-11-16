La Municipalidad habilitó al tránsito la esquina de Tucumán y Buenos Aires tras obras

Los trabajos que se hicieron en la bocacalle incluyen reparación de todo el paquete estructural con losas nuevas y reparación de veredas y cordones. El mal estado del pavimento se debía a filtraciones de agua que tenía el lugar.



Recientemente, la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad intervino la bocacalle de la esquina de Tucumán y Buenos Aires, por el mal estado en que se encontraba. Esta mañana quedó habilitado al tránsito dicho sector.

La bocacalle estaba deteriorada, con losas agrietadas y con varias reparaciones. El deterioro se debió a filtraciones de agua que tenía el pavimento, provocando que se socave el paquete estructural de esa esquina. Este estado de la calle generaba inseguridad vial para vehículos y peatones, por lo que se decidió intervenir de forma urgente.

Los trabajos de recuperación en la zona incluyeron la colocación de losas nuevas y la reparación de veredas y cordones, entre otras tareas.