Los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa hablaron sobre la vida en la cárcel
En “50 segundos”, los jóvenes describen el encierro, el juicio y la noche del ataque que terminó con la muerte de Fernando.Sociedad14/11/2025
La serie documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, estrenada este jueves en Netflix, expone por primera vez en detalle cómo viven la prisión seis de los ocho jóvenes condenados por el asesinato del estudiante de 18 años en Villa Gesell.
Los rugbiers compartieron su experiencia desde el penal de Melchor Romero, donde cumplen sus condenas, y reflexionaron respecto a la noche del crimen, el juicio y el efecto sobre sus familias.
Máximo Thomsen —condenado a prisión perpetua y considerado uno de los principales responsables— relató que eligió no recibir visitas al comienzo de la detención.
“No quería que me venga a ver nadie porque tenía mucha vergüenza”, dijo en ese sentido. Y aseguró que fue sincero con su madre: “Desde el primer momento le conté todo lo que pasó, porque entendía que si había hecho algo lo tenía que decir”.
También describió la confusión y el consumo de alcohol en las horas previas al crimen: “Habíamos llevado mucho alcohol de Zárate para no gastar tanto en el lugar. Nos pusimos a tomar como a las cuatro de la tarde”. Sobre el ataque, explicó: “Mi conflicto fue con los de seguridad, en ningún momento miré quién estaba peleándose o algo”.
El documental muestra distintas perspectivas dentro del grupo. Luciano Pertossi, condenado también a perpetua, sostuvo: “En el juicio se nos juzgó por otro lado”.
“Me hace mal pensar en mi papá. Nunca en mi vida pensé en poner a mi familia en una situación así”, indicó sobre las consecuencias en su entorno. Añadió que la vida en la prisión lo llevó a madurar rápidamente.
Ciro Pertossi, relató: “Nosotros ya estábamos condenados de antes. Era imposible que de ahí saliéramos con algo a favor”. Al referirse a su propio proceso interno, destacó: “Verlo a mi papá estar tan mal fue muy feo” y reconoció que la experiencia lo llevó a valorar aspectos de su vida anterior: “Esto me sirve para darme cuenta de la buena vida que tenía y no la valoraba”.
Enzo Comelli, también condenado a perpetua, fue enfático: “Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó, 100%. Y me voy a arrepentir siempre. Sin intención de haberlo causado, pero arrepentido, al fin y al cabo”.
Entre los condenados a 15 años de prisión, Blas Cinalli abordó los rumores de violencia dentro de su familia: “Mi mamá nunca me inculcó la violencia a mí. En ese momento me daba mucha impotencia”.
Ayrton Viollaz, también condenado a 15 años, describió la madrugada de los hechos con estas palabras: “Era de madrugada y estábamos borrachos. Ninguno tenía en la cabeza lo que había pasado”. Sobre el futuro, expresó: “Tengo esperanza, sé que en algún momento voy a tener que continuar con mi vida afuera de esto y espero que sea de la mejor manera”.
La muestra de testimonios en la serie de Netflix reconstruye el ataque a Fernando Báez Sosa ocurrido en enero de 2020 y registrado en video, eje de un caso que movilizó a la opinión pública y tuvo amplia cobertura mediática.
Con información de Infobae
La productora vive una situación de hostigamiento por parte de un hombre de 51 años que aparece en lugares donde ella está. Hizo nuevas denuncias tras varios episodios recientes.
Guardaparques confirmaron el nacimiento en las Colinas de Chyulu, donde quedan apenas nueve ejemplares. Es uno de los mamíferos más amenazados del planeta.
“Sin trabajo no hay futuro”: Gustavo Vera advirtió sobre la crisis social
El exlegislador adelantó algunas reflexiones de su libro “La amistad no se negocia” que se presenta este viernes en Salta. Así también advirtió que la falta de empleo registrado alimenta la exclusión y el trabajo precario.
Debido a las lluvias registradas en la ciudad, se decidió suspender la quinta edición de la Suelta de Libros, con fecha a confirmar. El evento, que preveía entregar más de cinco mil ejemplares en la plaza Güemes, se realizará en una nueva fecha que será anunciada próximamente.
Durante la última década, la inversión destinada a educación cayó en el 80% de las provinciasSociedad13/11/2025
La educación perdió prioridad en el gasto público en el país. En 2024, se registró una fuerte caída en la inversión y diecinueve de las 24 jurisdicciones mostraron valores por debajo de 2014.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.