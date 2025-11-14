Estiman una población reducida de 250 yaguaretés en todo el país, 60 habitan en Salta

La Fundación Rewilding Argentina confirmó que Acaí, la hembra de yaguareté liberada a principios de octubre en el Parque Nacional El Impenetrable, murió "a manos de sicarios".

“Hasta el 25 de octubre el collar nos daba señal, ya que hacemos un monitoreo como con cada yaguareté que se libera. Primero dio una señal en un paraje cercano, fuera al parque nacional, y después dio una señal en el medio del río”, explicó en Aries, la coordinadora de los Proyectos Impenetrable e Iberá de la Fundación, Marisi López.

Señaló que la primera sospecha es que “la mataron, le sacaron el collar y lo tiraron al río”, hipotesis reforzada por el testimonio de alumnos vecinos de la zona.

“Hay un antecedente de un yaguareté que cazaron en Formosa, hace unos meses terminó el juicio, y la justicia dictaminó dos años de prisión para el cazador. Y también, por ejemplo, se decomisó una piel en un negocio en Buenos Aires. Si los cazadores quieren salir a vender, se les va a complicar”, señaló.

López destacó el trabajo conjunto con el gobierno del Chaco para la investigación y confirmó que se presentaron como querellantes de la causa. “Ahora está en manos de la Justicia”, expresó.

La coordinadora de los Proyectos Impenetrable e Iberá de la Fundación Rewilding Argentina, Marisi López, resaltó la importancia del yaguareté en su rol ecológico como depredador tope, lo que permite un balance en el ecosistema; como así también el desarrollo local de las comunidades de la zona, ya que “es un atractivo por el que mucha gente viene a la zona”.

Por otro lado, destacó que si bien, cada provincia tiene jurisdicción propia, en el caso del yaguareté, al ser un monumento nacional, accionan las fuerzas federales, como así también ONG’s y Fundaciones de preservación.

“Se cree que quedan alrededor de 250 yaguaretés en todo el país, que no es nada, y está muy reducido a ciertos lugares, por ejemplo, Misiones, Chaco, Corrientes, Formosa, Salta y Jujuy. La población histórica del Yaguareté, era desde el norte de Argentina hasta Río Negro”, señaló.