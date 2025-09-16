“La economía es social: descalificar opiniones afecta al mercado”, advirtió Zuviría

Por Aries, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, Teodelina Zuviría, afirmó que “lo mejor que hizo Milei fue convencer a la gente de que podía aplicar una estrategia de equilibrio”, en referencia a la regla de oro que busca mantener un presupuesto equilibrado.

Sin embargo, Zuviría advirtió que “lo peor fue denigrar a todo aquel que pensaba distinto. Criticar a quienes no compartían sus ideas también es economía”, subrayando que las actitudes y decisiones de las personas influyen en los mercados y en el rumbo de la economía.

La decana resaltó la importancia de mantener el diálogo y respetar los distintos tiempos de las provincias: “El principio de orden fiscal es valioso, pero si no se consolida a través del respeto a las disidencias y del diálogo, se generan efectos negativos en la economía”.

En cuanto a las medidas anunciadas para educación, salud y discapacidad, Zuviría reconoció que “el 8% por encima de la inflación prevista para 2026 es un esfuerzo, pero no hay una recomposición hacia atrás, como planteaba la Ley de Financiamiento Universitario”.

Además, invitó a participar de una marcha en defensa de la pluralidad de ideas en la universidad pública, que se realizará este miércoles a las 17 en el Monumento 20 de Febrero. “Cada quien evaluará si va a ir o no; es una invitación, no obligatorio, pero queremos mostrar que la universidad defiende la pluralidad de pensamiento”, concluyó.