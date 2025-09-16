“La economía es social: descalificar opiniones afecta al mercado”, advirtió Zuviría

Por el precio de la coca, salteños priorizan cantidad sobre calidad
Pese a que hay stock en los puestos, el precio de la coca obliga a muchos consumidores a elegir hojas más baratas y dejar de lado la seleccionada.
La decana de la facultad de Economía de la UNSa destacó el valor del presupuesto equilibrado, pero criticó la falta de respeto a las disidencias y la importancia del debate legislativo.Salta16/09/2025Agustina Tolaba
Por Aries, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, Teodelina Zuviría, afirmó que “lo mejor que hizo Milei fue convencer a la gente de que podía aplicar una estrategia de equilibrio”, en referencia a la regla de oro que busca mantener un presupuesto equilibrado.
Sin embargo, Zuviría advirtió que “lo peor fue denigrar a todo aquel que pensaba distinto. Criticar a quienes no compartían sus ideas también es economía”, subrayando que las actitudes y decisiones de las personas influyen en los mercados y en el rumbo de la economía.
La decana resaltó la importancia de mantener el diálogo y respetar los distintos tiempos de las provincias: “El principio de orden fiscal es valioso, pero si no se consolida a través del respeto a las disidencias y del diálogo, se generan efectos negativos en la economía”.
En cuanto a las medidas anunciadas para educación, salud y discapacidad, Zuviría reconoció que “el 8% por encima de la inflación prevista para 2026 es un esfuerzo, pero no hay una recomposición hacia atrás, como planteaba la Ley de Financiamiento Universitario”.
Además, invitó a participar de una marcha en defensa de la pluralidad de ideas en la universidad pública, que se realizará este miércoles a las 17 en el Monumento 20 de Febrero. “Cada quien evaluará si va a ir o no; es una invitación, no obligatorio, pero queremos mostrar que la universidad defiende la pluralidad de pensamiento”, concluyó.
Pese a que hay stock en los puestos, el precio de la coca obliga a muchos consumidores a elegir hojas más baratas y dejar de lado la seleccionada.
El candidato a senador nacional de Primero los Salteños criticó el rol de La Libertad Avanza en la provincia. Señaló que Orozco “votó en contra de jubilados y discapacitados” y la acusó de no gestionar obras para Salta.
La decana de la facultad de Económicas de la UNSa subrayó que más allá de los anuncios presidenciales, los parlamentarios deben definir cómo mejorar la asignación de partidas clave.
“Hay una misa especial el próximo domingo de Acción de Gracias” explicó el padre Ossola y aseguró que las imágenes peregrinas continuarán recorriendo la provincia.
El coordinador del Ente de Turismo señaló que los números se mantuvieron alrededor del 70%, alcanzando en los días más convocantes el 78%.
El Gobernador promulgó una nueva ley para los deudores alimentarios morosos. La norma prohíbe el ingreso de estas personas a estadios, eventos culturales y casinos.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.
La tradición, que demanda tres días de trabajo, combina fe, técnica artesanal y colaboración comunitaria.
La noticia sacude a la sociedad, ya que este martes debía comenzar el juicio oral contra él y sus hermanos, acusados del crimen.