Por el Día del Empleado Público, hoy hay asueto en la administración provincial

Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.

Salta19/12/2025

Con motivo de celebrarse este viernes 19 de diciembre el Día del Empleado Público, los agentes de la Administración Pública Provincial no prestarán servicios durante toda la jornada.

El decreto N° 52, del 17 de diciembre de 1987, ratifica el asueto para el tercer viernes de diciembre en los organismos centralizados, descentralizados o autárquicos.

El Ministerio de Salud Pública está exceptuado de esta disposición, teniendo en cuenta que el 21 de septiembre a los empleados del organismo les corresponde un asueto por el Día de la Sanidad.

La excepción rige también para los empleados de Salud Pública, Instituto Provincial de Vivienda IPV, entre otros organismos, quienes disponen de un asueto especifico por su día.

Las actividades se retomarán con normalidad el lunes 22 de diciembre.

