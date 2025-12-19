Por el Día del Empleado Público, hoy hay asueto en la administración provincial

Debido al asueto por el Día del Empleado Público, el Registro Civil de Salta garantiza guardias mínimas desde este viernes 19 de diciembre y durante el fin de semana.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.Salta19/12/2025
Con motivo de celebrarse este viernes 19 de diciembre el Día del Empleado Público, los agentes de la Administración Pública Provincial no prestarán servicios durante toda la jornada.
El decreto N° 52, del 17 de diciembre de 1987, ratifica el asueto para el tercer viernes de diciembre en los organismos centralizados, descentralizados o autárquicos.
El Ministerio de Salud Pública está exceptuado de esta disposición, teniendo en cuenta que el 21 de septiembre a los empleados del organismo les corresponde un asueto por el Día de la Sanidad.
La excepción rige también para los empleados de Salud Pública, Instituto Provincial de Vivienda IPV, entre otros organismos, quienes disponen de un asueto especifico por su día.
Las actividades se retomarán con normalidad el lunes 22 de diciembre.
Tras un año complejo, Salta apuesta a potenciar estrategias para el turismo nacional e internacionalSalta18/12/2025
El coordinador del Ente de Turismo destacó que la ciudad cerrará el año con 650 mil arribos turísticos, un 44% de ocupación hotelera. Resaltó la implementación de programas de apoyo al sector y la recuperación de espacios culturales y recreativos.
Tras el anuncio del intendente Emiliano Durand, se proyecta un segundo Hospital de Mascotas en Salta para 2026, con atención y cirugías de alta, media y baja complejidad. Según el subsecretario Matías Peretti, se evalúa ubicarlo en la zona sudeste, un sector que este año registró su primer contacto veterinario para muchos animales.
El subsecretario de Bienestar Animal, Matías Peretti, destacó el impacto del programa de castraciones, las adopciones responsables y los operativos sanitarios realizados en distintos barrios, con eje en la prevención de enfermedades zoonóticas, acción que se reforzará en 2026.
El Senado salteño aprobó el proyecto de ley que establece modificaciones a la Ley de Contravenciones avanzando con penas de hasta 40 días de arresto o multa para quienes ofrezcan el servicio de cuidado o limpieza de vehículos en la vía pública.
El día 24 de diciembre y 31 de diciembre el Hospital funcionará con atención de 8 a 12 del mediodía. En tanto, los días 25 de diciembre y 1° de enero, el servicio estará disponible de 10 a 12 del mediodía, exclusivamente para casos de urgencia.
El Gobierno nacional expresó su profundo descontento tras la sesión en Diputados donde, si bien se aprobó el Presupuesto 2026 en general, el oficialismo sufrió una derrota en el Capítulo 11.
Jarsún: “Reducir el Estado es lo que la gente está pidiendo”
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
El organismo, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud, será el único rector encargado de evaluar los dilemas éticos y legales que surjan del progreso científico y las nuevas tecnologías.