Defensa en Alemania: Aprueban reforma del servicio militar

La nueva ley del servicio militar alemán entrará en vigor el 1 de enero, tras ser aprobada el viernes por la Cámara Alta del Parlamento alemán, el Bundesrat. El proyecto de ley establece que los hombres jóvenes se sometan a exámenes médicos y se inscriban en una lista para el servicio militar, mientras que el servicio activo sigue siendo voluntario. La ley puede ahora ser promulgada por el presidente federal, Frank-Walter Steinmeier. En su mayor parte, entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Según la nueva legislación, el Parlamento puede decidir introducir el servicio militar obligatorio en Alemania si no se alcanzan los objetivos de expansión. La meta de la ley es aumentar el número de soldados en las Fuerzas Armadas Alemanas (Bundeswehr) de los 184.000 actuales a entre 255.000 y 270.000 para 2035.

A partir del próximo año, todos los hombres y mujeres jóvenes nacidos en 2008 o después recibirán un cuestionario personal que pregunta sobre su motivación para realizar el servicio militar. Los hombres deben responder este cuestionario; las mujeres no están obligadas, pero pueden hacerlo.

Pensiones y presupuestos del Estado

En esta última jornada de sesiones del año, con 92 puntos en el orden del día, el Bundesrat, que reúne a los 16 Estados federados, adoptó también, entre otras cosas, el proyecto de ley que reforma algunos elementos del sistema de jubilación del país, votado en el Bundestag hace dos semanas, y que garantiza la estabilidad del nivel de las jubilaciones en un 48 % del salario neto hasta 2031.

Con esta medida se pretende evitar una caída del nivel de las pensiones y la desvinculación de las pensiones respecto a los salarios, si bien no se determina cómo se financiará el coste que conllevará teniendo en cuenta el cambio demográfico.

La Cámara Alta aprobó también unos Presupuestos Generales con fuerte incrmento en Defensa, que prevén unos ingresos y gastos de unos 524.540 millones de euros, de los que casi 100.000 millones de euros serán financiados con créditos. Según recordó el Bundesrat en un comunicado, buena parte de los créditos, en concreto más de 57.000 millones de euros, se inscribe en la excepción al freno de la deuda que constituye el gasto en defensa, por lo que no será tenido en cuenta a efectos de déficit.

Con infromación de dpa, efe