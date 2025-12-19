Intensifican los controles en comercios de venta de pirotecnia en la ciudad

El trámite no es difícil. Comienza cuando las personas y familias se inscriben en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta.
La acción se desplegará en todo el ejido municipal, hasta el 6 de enero, para evitar la comercialización de pirotecnia sonora. Esta mañana, organismos municipales y provinciales ultimaron los detalles del operativo: "Menos ruido, más luces".Salta19/12/2025
Bajo el lema “Menos ruido, Más luces”, el municipio desplegará hasta el próximo 6 de enero un amplio operativo de control para verificar y sancionar la venta no autorizada de pirotecnia sonora en la ciudad de Salta, una práctica totalmente prohibida por leyes provinciales y ordenanzas municipales.
La planificación del operativo se definió en una reunión realizada en el Cuartel de Bomberos, ubicado en Deán Funes y General Güemes, que fue sede del encuentro entre la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, inspectores de Bomberos de la Provincia e inspectores de Control Comercial. De la jornada participó también el intendente Emiliano Durand.
Tras el encuentro, el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral, remarcó que está prohibida la venta de cualquier tipo de pirotecnia en la vía pública y explicó cómo será el procedimiento ante las infracciones. “El operativo tendrá pasos claros y rápidos: detección de la venta ilegal, elaboración del acta correspondiente, decomiso de la mercadería y posterior destrucción total. Además, se labrará la infracción y se la remitirá al Tribunal de Faltas, que es el organismo que fija el monto de las multas”, detalló.
En ese sentido, el funcionario hizo un llamado a la conciencia social y a la empatía. “Podemos festejar sin ruido y tener la misma alegría en Navidad y Año Nuevo. Los ruidos no favorecen a muchas personas en la ciudad, como niños con hipersensibilidad, adultos mayores, personas con TEA, animales y otros sectores de la sociedad”, expresó.
Finalmente, Carral sostuvo que el objetivo es reducir progresivamente el uso de pirotecnia sonora, no solo en las fiestas de fin de año, sino también en eventos deportivos y celebraciones religiosas. “Desde la municipalidad vamos a trabajar para que haya menos pirotecnia y convocamos tanto a la ciudadanía como a los comerciantes a pensar con empatía y colaborar para disminuir el consumo de estos elementos”, concluyó.
Lucha contra el Dengue: se retiraron cerca de 700 toneladas de cacharros en la ciudadSalta19/12/2025
Los trabajos se llevaron adelante en 50 barrios de la ciudad, con el objetivo de retirar todo tipo de elementos que favorezcan la conformación de microbasurales y reservorios del mosquito vector del Dengue.
Restauraron el histórico bebedero de Plaza 9 de Julio y optimizaron el uso del agua
Desde el área de Patrimonio municipal explicaron que la obra demandó un trabajo complejo para preservar su estructura y evitar el desperdicio de agua.
Muratore abrirá un nuevo mercado barrial con 70 locales en Villa Mitre
El empresario y ex administrador del Mercado San Miguel confirmó la apertura de un nuevo mercado privado en Villa Mitre y anticipó la expansión del proyecto a otros barrios de la ciudad.
Aries vuelve a Qatar para cubrir la Finalissima Argentina–España
El director del medio, Mario Ernesto Peña, confirmó que Aries estará presente en Qatar para la cobertura internacional de la Finalissima. Será una nueva transmisión histórica para la radio.
Colectivos en Salta: horarios para Nochebuena y Año Nuevo
SAETA informó cómo funcionará el transporte público en el área Metropolitana durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El servicio se interrumpirá a las 19 y se retomará al día siguiente con horarios especiales.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.