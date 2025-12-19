Intensifican los controles en comercios de venta de pirotecnia en la ciudad

Bajo el lema “Menos ruido, Más luces”, el municipio desplegará hasta el próximo 6 de enero un amplio operativo de control para verificar y sancionar la venta no autorizada de pirotecnia sonora en la ciudad de Salta, una práctica totalmente prohibida por leyes provinciales y ordenanzas municipales.

La planificación del operativo se definió en una reunión realizada en el Cuartel de Bomberos, ubicado en Deán Funes y General Güemes, que fue sede del encuentro entre la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, inspectores de Bomberos de la Provincia e inspectores de Control Comercial. De la jornada participó también el intendente Emiliano Durand.

Tras el encuentro, el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral, remarcó que está prohibida la venta de cualquier tipo de pirotecnia en la vía pública y explicó cómo será el procedimiento ante las infracciones. “El operativo tendrá pasos claros y rápidos: detección de la venta ilegal, elaboración del acta correspondiente, decomiso de la mercadería y posterior destrucción total. Además, se labrará la infracción y se la remitirá al Tribunal de Faltas, que es el organismo que fija el monto de las multas”, detalló.

En ese sentido, el funcionario hizo un llamado a la conciencia social y a la empatía. “Podemos festejar sin ruido y tener la misma alegría en Navidad y Año Nuevo. Los ruidos no favorecen a muchas personas en la ciudad, como niños con hipersensibilidad, adultos mayores, personas con TEA, animales y otros sectores de la sociedad”, expresó.

Finalmente, Carral sostuvo que el objetivo es reducir progresivamente el uso de pirotecnia sonora, no solo en las fiestas de fin de año, sino también en eventos deportivos y celebraciones religiosas. “Desde la municipalidad vamos a trabajar para que haya menos pirotecnia y convocamos tanto a la ciudadanía como a los comerciantes a pensar con empatía y colaborar para disminuir el consumo de estos elementos”, concluyó.