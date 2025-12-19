El trámite no es difícil. Comienza cuando las personas y familias se inscriben en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta.
Se viene una nueva edición de la ‘Papanoeliada Motera’
Este domingo, más de 300 motociclistas disfrazados de Papá Noel recorrerán la ciudad repartiendo golosinas entre los niños. Se trata de la movida solidaria – en su octava edición - organizada por el grupo ‘Ovejas Negras’.Salta19/12/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – Javier, referente del grupo motoquero ‘Ovejas Negras’ – brindó detalles de la octava edición de la ‘Papanoeliada Motera’ que recorrerá la ciudad este domingo.
“Más de 300 motos vamos a salir a repartir golosinas”, indicó, y señaló que se trata de un grupo de motoqueros que realizan viajes y que un día se les ocurrió repartir golosinas a los chicos que veíamos en la calle; “nos pegó mucho la necesidad y decidimos seguir haciéndolo”, aseguró.
Indicó, en tanto, que lograron juntar 5 millones de pesos para comprar las golosinas, cifra que va creciendo año a año.
“El domingo, a hora 16, comenzamos por los barrios de zona norte. Hacemos el mismo recorrido todos los años, tratamos de ir por calles principales, después recorremos los parques, hacemos toda la ciudad, terminamos a las 20 h. en Plaza 9 de Julio”, informó.
Asimismo, apuntó que todos los motociclistas se disfrazan para la actividad, pero es obligatorio el uso del casco para participar de la caravana, así como tener los papeles de la moto al día y en buen estado técnico.
“La primera vez éramos 20 y fuimos creciendo como grupo, la gente se fue sumando y empezamos a recolectar golosinas de boca en boca. Hace 6 años llevamos la movida a Tucumán y hace 3 a Jujuy. La movida motera es unida en todo el país, el boca en boca lleva a que vamos conectando”, finalizó Javier.
La acción se desplegará en todo el ejido municipal, hasta el 6 de enero, para evitar la comercialización de pirotecnia sonora. Esta mañana, organismos municipales y provinciales ultimaron los detalles del operativo: "Menos ruido, más luces".
Lucha contra el Dengue: se retiraron cerca de 700 toneladas de cacharros en la ciudadSalta19/12/2025
Los trabajos se llevaron adelante en 50 barrios de la ciudad, con el objetivo de retirar todo tipo de elementos que favorezcan la conformación de microbasurales y reservorios del mosquito vector del Dengue.
Restauraron el histórico bebedero de Plaza 9 de Julio y optimizaron el uso del agua
Desde el área de Patrimonio municipal explicaron que la obra demandó un trabajo complejo para preservar su estructura y evitar el desperdicio de agua.
Muratore abrirá un nuevo mercado barrial con 70 locales en Villa Mitre
El empresario y ex administrador del Mercado San Miguel confirmó la apertura de un nuevo mercado privado en Villa Mitre y anticipó la expansión del proyecto a otros barrios de la ciudad.
Aries vuelve a Qatar para cubrir la Finalissima Argentina–España
El director del medio, Mario Ernesto Peña, confirmó que Aries estará presente en Qatar para la cobertura internacional de la Finalissima. Será una nueva transmisión histórica para la radio.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.