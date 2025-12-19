Se viene una nueva edición de la ‘Papanoeliada Motera’

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – Javier, referente del grupo motoquero ‘Ovejas Negras’ – brindó detalles de la octava edición de la ‘Papanoeliada Motera’ que recorrerá la ciudad este domingo.

“Más de 300 motos vamos a salir a repartir golosinas”, indicó, y señaló que se trata de un grupo de motoqueros que realizan viajes y que un día se les ocurrió repartir golosinas a los chicos que veíamos en la calle; “nos pegó mucho la necesidad y decidimos seguir haciéndolo”, aseguró.

Indicó, en tanto, que lograron juntar 5 millones de pesos para comprar las golosinas, cifra que va creciendo año a año.

“El domingo, a hora 16, comenzamos por los barrios de zona norte. Hacemos el mismo recorrido todos los años, tratamos de ir por calles principales, después recorremos los parques, hacemos toda la ciudad, terminamos a las 20 h. en Plaza 9 de Julio”, informó.

Asimismo, apuntó que todos los motociclistas se disfrazan para la actividad, pero es obligatorio el uso del casco para participar de la caravana, así como tener los papeles de la moto al día y en buen estado técnico.

“La primera vez éramos 20 y fuimos creciendo como grupo, la gente se fue sumando y empezamos a recolectar golosinas de boca en boca. Hace 6 años llevamos la movida a Tucumán y hace 3 a Jujuy. La movida motera es unida en todo el país, el boca en boca lleva a que vamos conectando”, finalizó Javier.