El reemplazo de Abadía en el arco de Gimnasia y Tiro

Papaleo es un arquero con trayectoria en el fútbol argentino, habituado a contextos de competencia exigentes y con rodaje en categorías de alto nivel. Formado en las inferiores de River Plate, supo construir una carrera marcada por la regularidad, el buen juego aéreo y la personalidad, condiciones claves para un puesto donde no se permite el pestañeo.

En su paso por Instituto de Córdoba integró planteles protagonistas y vivió de cerca procesos competitivos intensos, una experiencia que hoy suma valor al proyecto de Gimnasia y Tiro. Dueño de un buen manejo del área, voz de mando y lectura del juego, Papaleo llega para aportar seguridad y liderazgo defensivo.

Su arribo se da tras la salida de Abadía, quien dejó el club luego de más de 100 partidos defendiendo el arco albo, siendo una referencia en las últimas temporadas. En ese contexto, la dirigencia apostó por un arquero con respaldo futbolístico y carácter para asumir un rol de peso.

Papaleo apenas tuvo participación en el torneo amistoso de pretemporada disputado en Uruguay, la Copa Serie Río de la Plata, pero luego no volvió a tener oportunidades. Durante toda la temporada, Roffo se consolidó como titular indiscutido y una de las grandes figuras del equipo, lo que relegó al arquero santafesino al banco de suplentes.

De esta manera, Papaleo se despidió de Instituto sin haber disputado partidos oficiales y en las últimas horas firmó contrato con Gimnasia y Tiro de Salta, club que milita en la Primera Nacional y será su nuevo desafío en 2026.

Nacido en Santo Tomé, Santa Fe, Papaleo se formó en Unión, y luego desarrolló una extensa carrera que incluyó pasos por Santamarina, Temperley, Güemes de Santiago del Estero, Sportivo Ameliano de Paraguay y Deportivo Cali de Colombia, desde donde arribó a Instituto.