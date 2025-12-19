Lucha contra el Dengue: se retiraron cerca de 700 toneladas de cacharros en la ciudad

Durante el 2025 se retiraron alrededor de 700 toneladas de cacharros, en 50 barrios de la ciudad. Así lo detalló la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos municipal durante un balance de los operativos de limpieza e higiene urbana

“Es un trabajo muy importante el que se realizó en este 2025. Vamos a seguir por este camino el año entrante Les pedimos a los vecinos que nos ayuden a superar nuestra barrera, como lo hicimos durante este año”, expresó el director general de Cambio Climático, Gonzalo Garcete.

Los operativos se realizaron en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia de Salta y Dirección de Vectores de Nación, con el objetivo de retirar todo tipo de elementos que favorezcan la conformación de microbasurales y reservorios del mosquito vector del Dengue.