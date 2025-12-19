El trámite no es difícil. Comienza cuando las personas y familias se inscriben en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta.
Lucha contra el Dengue: se retiraron cerca de 700 toneladas de cacharros en la ciudad
Los trabajos se llevaron adelante en 50 barrios de la ciudad, con el objetivo de retirar todo tipo de elementos que favorezcan la conformación de microbasurales y reservorios del mosquito vector del Dengue.Salta19/12/2025
Durante el 2025 se retiraron alrededor de 700 toneladas de cacharros, en 50 barrios de la ciudad. Así lo detalló la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos municipal durante un balance de los operativos de limpieza e higiene urbana
“Es un trabajo muy importante el que se realizó en este 2025. Vamos a seguir por este camino el año entrante Les pedimos a los vecinos que nos ayuden a superar nuestra barrera, como lo hicimos durante este año”, expresó el director general de Cambio Climático, Gonzalo Garcete.
Los operativos se realizaron en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia de Salta y Dirección de Vectores de Nación, con el objetivo de retirar todo tipo de elementos que favorezcan la conformación de microbasurales y reservorios del mosquito vector del Dengue.
La acción se desplegará en todo el ejido municipal, hasta el 6 de enero, para evitar la comercialización de pirotecnia sonora. Esta mañana, organismos municipales y provinciales ultimaron los detalles del operativo: "Menos ruido, más luces".
Restauraron el histórico bebedero de Plaza 9 de Julio y optimizaron el uso del agua
Desde el área de Patrimonio municipal explicaron que la obra demandó un trabajo complejo para preservar su estructura y evitar el desperdicio de agua.
Muratore abrirá un nuevo mercado barrial con 70 locales en Villa Mitre
El empresario y ex administrador del Mercado San Miguel confirmó la apertura de un nuevo mercado privado en Villa Mitre y anticipó la expansión del proyecto a otros barrios de la ciudad.
Aries vuelve a Qatar para cubrir la Finalissima Argentina–España
El director del medio, Mario Ernesto Peña, confirmó que Aries estará presente en Qatar para la cobertura internacional de la Finalissima. Será una nueva transmisión histórica para la radio.
Colectivos en Salta: horarios para Nochebuena y Año Nuevo
SAETA informó cómo funcionará el transporte público en el área Metropolitana durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El servicio se interrumpirá a las 19 y se retomará al día siguiente con horarios especiales.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.