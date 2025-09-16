“Legisladores deben poner cabeza para defender la educación pública”, alertó Zuviría

Por el precio de la coca, salteños priorizan cantidad sobre calidad
Pese a que hay stock en los puestos, el precio de la coca obliga a muchos consumidores a elegir hojas más baratas y dejar de lado la seleccionada.
La decana de la facultad de Económicas de la UNSa subrayó que más allá de los anuncios presidenciales, los parlamentarios deben definir cómo mejorar la asignación de partidas clave.Salta16/09/2025Agustina Tolaba
Por Aries, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, Lic. Teodelina Zuviría, analizó los anuncios del presidente Javier Milei sobre el Presupuesto 2026 y consideró que la presentación mostró un giro positivo en el enfoque gubernamental.
“Me sorprendió gratamente que hubo una muestra de que escuchó lo que le dijeron las urnas el anterior domingo”, afirmó Zuviría. La especialista resaltó que, en esta oportunidad, el mandatario dio prioridad a áreas como discapacidad, educación y salud, sin abandonar la regla “de oro” de mantener un presupuesto equilibrado.
Zuviría destacó que un presupuesto ordenado es clave para orientar las estrategias y posibilidades de acción de cualquier gestión, y señaló que el presidente mostró un tono más calmo en comparación con gestiones anteriores: “Levantó un poco el autoritarismo y eso sí me sorprendió para bien”.
La decana también remarcó que, aunque los discursos de los legisladores suelen mostrar intención de apoyar la educación y la recomposición salarial, es necesario que planteen propuestas concretas que permitan mejorar la distribución presupuestaria sin vulnerar la regla de equilibrio fiscal que busca sostener el gobierno.
“Los legisladores tienen que poner cabeza para demostrar que es posible destinar más recursos a partidas prioritarias sin invalidar el equilibrio que quiere mantener este gobierno”, concluyó Zuviría.
El candidato a senador nacional de Primero los Salteños criticó el rol de La Libertad Avanza en la provincia. Señaló que Orozco “votó en contra de jubilados y discapacitados” y la acusó de no gestionar obras para Salta.
La decana de la facultad de Economía de la UNSa destacó el valor del presupuesto equilibrado, pero criticó la falta de respeto a las disidencias y la importancia del debate legislativo.
“Hay una misa especial el próximo domingo de Acción de Gracias” explicó el padre Ossola y aseguró que las imágenes peregrinas continuarán recorriendo la provincia.
El coordinador del Ente de Turismo señaló que los números se mantuvieron alrededor del 70%, alcanzando en los días más convocantes el 78%.
El Gobernador promulgó una nueva ley para los deudores alimentarios morosos. La norma prohíbe el ingreso de estas personas a estadios, eventos culturales y casinos.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.
La tradición, que demanda tres días de trabajo, combina fe, técnica artesanal y colaboración comunitaria.
La noticia sacude a la sociedad, ya que este martes debía comenzar el juicio oral contra él y sus hermanos, acusados del crimen.