Muratore abrirá un nuevo mercado barrial con 70 locales en Villa Mitre

Restauraron el histórico bebedero de Plaza 9 de Julio y optimizaron el uso del agua
Desde el área de Patrimonio municipal explicaron que la obra demandó un trabajo complejo para preservar su estructura y evitar el desperdicio de agua.
El empresario y ex administrador del Mercado San Miguel confirmó la apertura de un nuevo mercado privado en Villa Mitre y anticipó la expansión del proyecto a otros barrios de la ciudad.Salta19/12/2025Ivana Chañi
El empresario José Muratore, ex administrador del Mercado San Miguel, confirmó que avanza con la puesta en marcha de un nuevo mercado barrial privado en Villa Mitre, un proyecto que generará al menos 70 puestos de trabajo directos y que busca fortalecer el comercio local en distintos puntos de la ciudad.
En diálogo con Aries, Muratore detalló que el mercado funcionará en el predio de la cancha de Mitre, en la esquina de Las Américas y Venezuela, y contará con 70 locales polirrubro, además de puestos con salida directa a la calle. “Es una zona que no tenía algo así y creemos que va a funcionar muy bien”, sostuvo.
El empresario explicó que la iniciativa apunta a brindar oportunidades a emprendedores del barrio y zonas cercanas, con un esquema similar al histórico Mercado San Miguel. “La idea es generar trabajo de forma organizada y tranquila para la gente”, señaló.
Muratore indicó que la obra se encuentra en su etapa final y que la apertura está prevista para mediados de enero, una vez completados los trámites de habilitación y las condiciones técnicas exigidas. “Todo está en regla, con arquitecto, ingeniero y planos presentados. Quiero trabajar tranquilo”, afirmó.
Además, adelantó que el proyecto tendrá continuidad en otros sectores de la ciudad, con un nuevo mercado previsto para la zona de Palmerita, y no descartó futuras iniciativas en la zona norte. “Vamos paso a paso, pero la idea es seguir creciendo”, explicó.
Finalmente, Muratore ratificó la vigencia de la Fundación San Miguel, de la cual es socio vitalicio, y aseguró que todos los proyectos se desarrollarán bajo ese marco institucional. “La fundación está más viva que nunca y con todos los papeles en orden”, concluyó.
El director del medio, Mario Ernesto Peña, confirmó que Aries estará presente en Qatar para la cobertura internacional de la Finalissima. Será una nueva transmisión histórica para la radio.
SAETA informó cómo funcionará el transporte público en el área Metropolitana durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El servicio se interrumpirá a las 19 y se retomará al día siguiente con horarios especiales.
Debido al asueto por el Día del Empleado Público, el Registro Civil de Salta garantiza guardias mínimas desde este viernes 19 de diciembre y durante el fin de semana.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
El coordinador del Ente de Turismo destacó que la ciudad cerrará el año con 650 mil arribos turísticos, un 44% de ocupación hotelera. Resaltó la implementación de programas de apoyo al sector y la recuperación de espacios culturales y recreativos.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
Pese al fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y científicos, el oficialismo fijó el tratamiento en el recinto para el próximo 10 de febrero.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lideró siete allanamientos en Salta y Cerrillos para desarticular una red de estafas piramidales dentro del Servicio Penitenciario.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.