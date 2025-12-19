Muratore abrirá un nuevo mercado barrial con 70 locales en Villa Mitre

El empresario José Muratore, ex administrador del Mercado San Miguel, confirmó que avanza con la puesta en marcha de un nuevo mercado barrial privado en Villa Mitre, un proyecto que generará al menos 70 puestos de trabajo directos y que busca fortalecer el comercio local en distintos puntos de la ciudad.

En diálogo con Aries, Muratore detalló que el mercado funcionará en el predio de la cancha de Mitre, en la esquina de Las Américas y Venezuela, y contará con 70 locales polirrubro, además de puestos con salida directa a la calle. “Es una zona que no tenía algo así y creemos que va a funcionar muy bien”, sostuvo.

El empresario explicó que la iniciativa apunta a brindar oportunidades a emprendedores del barrio y zonas cercanas, con un esquema similar al histórico Mercado San Miguel. “La idea es generar trabajo de forma organizada y tranquila para la gente”, señaló.

Muratore indicó que la obra se encuentra en su etapa final y que la apertura está prevista para mediados de enero, una vez completados los trámites de habilitación y las condiciones técnicas exigidas. “Todo está en regla, con arquitecto, ingeniero y planos presentados. Quiero trabajar tranquilo”, afirmó.

Además, adelantó que el proyecto tendrá continuidad en otros sectores de la ciudad, con un nuevo mercado previsto para la zona de Palmerita, y no descartó futuras iniciativas en la zona norte. “Vamos paso a paso, pero la idea es seguir creciendo”, explicó.

Finalmente, Muratore ratificó la vigencia de la Fundación San Miguel, de la cual es socio vitalicio, y aseguró que todos los proyectos se desarrollarán bajo ese marco institucional. “La fundación está más viva que nunca y con todos los papeles en orden”, concluyó.