La acción se desplegará en todo el ejido municipal, hasta el 6 de enero, para evitar la comercialización de pirotecnia sonora. Esta mañana, organismos municipales y provinciales ultimaron los detalles del operativo: "Menos ruido, más luces".
En 2025 hubo 46 niños que consiguieron familia, pero hay 36 que todavía esperan
El trámite no es difícil. Comienza cuando las personas y familias se inscriben en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta.Salta19/12/2025
Un total de 46 niños, niñas y adolescentes terminarán el año con sus nuevas familias producto de haber iniciado el trámite de guarda con fines de adopción, pero el año finaliza con 36 niños, niñas y adolescentes que aún esperan por la familia con convocatorias que se encuentran activas y que se pueden consultar desde www.justiciasalta.gov.ar/es/permalink/757.
Cuando los niños, niñas y adolescentes son declarados en estado de adoptabilidad luego de agotarse todas las instancias previas con el entorno familiar se producen las convocatorias. Estas convocatorias pueden ser locales o nacionales cuando se permite que personas o familias de cualquier punto del país se presenten privilegiando en este punto el interés superior de los menores.
Además de los niños que ya están en convocatorias públicas hay en la actualidad otros quince que se encuentran en distintos estados de trámite previos a la declaración de adoptabilidad por lo que la convocatoria respectiva aún no fue publicada.
Entre quienes finalizarán el año con una familia se encuentran tres hermanitos oranenses que ya están viviendo felizmente con sus nuevos padres en San Luis.
Un niño de Joaquín V. González se mudó a Salta, mientras que otros dos niños y un grupito de tres hermanos de Salta quedaron en la misma ciudad.
Por su parte, dos hermanitas salteñas están viviendo en este momento con su nueva familia en la provincia de San Juan.
Detrás de cada adopción hay una historia que la atraviesa. Hay muchas, sin dudas. Pero sobresale la de los tres hermanos que fueron adoptados por una familia salteña. La historia de esta familia es tan grande como sus corazones.
Papá y mamá adoptaron hace ya varios años una nena de Tartagal que hoy tiene quince años. Unos años después la familia se agrandó cuando decidieron adoptar a dos hermanitos de Orán, que hoy tienen 12 y 14 años. Y este año, movilizados por la difusión de la convocatoria, se sentaron a charlar entre los 5 integrantes de esta hermosa familia, y volvieron a postularse, aunque esta era la primera vez que lo hacían en una convocatoria. El resultado fue que estos tres hermanitos de 5, 7 y 12 años comparten en estas fiestas la mesa familiar. Y hoy, el matrimonio llegó al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta en 2016 siendo una familia de dos, nueve años más tarde, es ya una familia con ocho integrantes.
Los que esperan
Entre los 36 niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad, hay cuatro grupos de hermanos que tienen la necesidad de ser adoptados juntos para no perder ese vínculo fraterno que tanto los unió en los momentos más difíciles de sus vidas.
23 de los menores tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD) o diagnósticos de salud que requieren tratamientos especiales, entre ellos diagnósticos de retraso mental leve, moderado o grave y trastorno del espectro autista (TEA).
El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta espera a todas aquellas personas y familias de cualquier parte del país que tengan consultas al respecto de alguna de las convocatorias, o que tengan dudas sobre el trámite de adopción.
Los datos de contacto:
- Teléfono: 0387 – 4258026 (Disponible de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 13:00 hs).
- Correos electrónicos: [email protected] y [email protected].
- Personalmente: Secretaría Tutelar, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia, Ciudad Judicial, Edificio Anexo I, Planta Baja (de lunes a viernes en horario de 8 a 13).
