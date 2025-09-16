“Esto no va a quedar así”, advirtió el abogado de Javier Saavedra

El juicio por el femicidio de Jimena Salas comienza el 24 de septiembre
La decisión del Tribunal se da tras la muerte de uno de los tres acusados, Javier Saavedra, quien estaba alojado en la Alcaidía General y fue hallado sin vida ayer lunes.
Judiciales16/09/2025Ivana Chañi
Por Aries, el abogado Marcelo Arancibia, defensor de Javier “Chino” Saavedra, se refirió a la muerte de su defendido, ocurrida, ayer lunes, mientras permanecía detenido en la Alcaidía General. “Esto no va a quedar así. Tienen que dar explicaciones de por qué no tenía la custodia, no tenía preservación, no tenía por qué estar un elemento punzo cortante”, expresó al ingresar a Ciudad Judicial.
Arancibia aseguró que había mantenido conversaciones con Saavedra días antes de su fallecimiento. “Me pedía confianza, me decía que tarde o temprano iba a salir la verdad”, relató.
Consultado por la posibilidad de que el acusado haya dejado una nota antes de morir, fue cauto: “No voy a hablar de cosas que desconozco”.
El letrado también cuestionó al sistema penitenciario: “Hoy es un peligro. Mandás a una persona detenida y puede ser violada, drogada, asesinada o empujada al suicidio. Esto tiene que someterse a una investigación seria, no al sensacionalismo”.
Finalmente, advirtió que realizará presentaciones judiciales por las circunstancias de la muerte de su defendido. “Yo me hago cargo de un muerto”, afirmó con firmeza.
Tras la muerte de Javier “Chino” Saavedra el juicio por el crimen de Jimena Salas fue suspendido. El tribunal deberá fijar una nueva fecha para juzgar a los hermanos que aún enfrentan cargos como coautores.
Se encontraba alojado en la Alcaidía General y fue trasladado al hospital Del Milagro, a donde llegó sin signos vitales.
Primero, las partes harán lectura de sus alegatos y luego el jurado popular dictaminará si los dos acusados son culpables o no.
La noticia sacude a la sociedad, ya que este martes debía comenzar el juicio oral contra él y sus hermanos, acusados del crimen.