“Esto no va a quedar así”, advirtió el abogado de Javier Saavedra

Por Aries, el abogado Marcelo Arancibia, defensor de Javier “Chino” Saavedra, se refirió a la muerte de su defendido, ocurrida, ayer lunes, mientras permanecía detenido en la Alcaidía General. “Esto no va a quedar así. Tienen que dar explicaciones de por qué no tenía la custodia, no tenía preservación, no tenía por qué estar un elemento punzo cortante”, expresó al ingresar a Ciudad Judicial.

Arancibia aseguró que había mantenido conversaciones con Saavedra días antes de su fallecimiento. “Me pedía confianza, me decía que tarde o temprano iba a salir la verdad”, relató.

Consultado por la posibilidad de que el acusado haya dejado una nota antes de morir, fue cauto: “No voy a hablar de cosas que desconozco”.

El letrado también cuestionó al sistema penitenciario: “Hoy es un peligro. Mandás a una persona detenida y puede ser violada, drogada, asesinada o empujada al suicidio. Esto tiene que someterse a una investigación seria, no al sensacionalismo”.

Finalmente, advirtió que realizará presentaciones judiciales por las circunstancias de la muerte de su defendido. “Yo me hago cargo de un muerto”, afirmó con firmeza.