Este lunes 15 de septiembre, desde las 13 hasta las 20, se modificarán múltiples paradas en diferentes zonas de la ciudad para facilitar el tránsito durante el evento religioso.
Este año, San Lorenzo adelanta su peregrinación del Milagro
Los fieles saldrán el domingo 14 a las 17 para facilitar la llegada al templo y participar de la misa de las 21:30.Salta11/09/2025Agustina Tolaba
La parroquia de San Lorenzo anunció que su tradicional peregrinación en el marco del Milagro 2025 se realizará este año el domingo 14 a partir de las 17 horas, casi tres horas antes del horario habitual. La decisión busca facilitar la participación de los fieles y evitar complicaciones al regreso, como la falta de transporte público.
“Con este nuevo horario, incluso quienes tienen limitaciones físicas o de tiempo pueden sumarse a la peregrinación. Calculamos que llegaremos al templo alrededor de las 21 horas, y quienes lo deseen podrán participar de la misa de las 21:30”, explicó por Aries el padre Oscar Ossola.
El sacerdote recordó que la confesión sacramental sigue siendo un eje central de la festividad. “El Milagro en Salta no se entiende sin el paso por la confesión. Muchísima gente cumple con el precepto anual de confesar al menos una vez, y aquí, durante la festividad, se acerca a pedir perdón por sus pecados”, señaló.
Ossola destacó la magnitud de la celebración, con largas filas de fieles y numerosos sacerdotes confesando a lo largo de la jornada. “El Milagro impresiona a quienes vienen de fuera por la devoción que se observa, con sacerdotes disponibles mañana, tarde y noche”, afirmó.
La parroquia de San Lorenzo invita a todos los fieles a sumarse a la caminata y participar de las actividades religiosas, en un recorrido que combina tradición, fe y la oportunidad de vivir la espiritualidad del Milagro salteño.
Milagro 2025: la Municipalidad desplegará 190 agentes de tránsito para el operativo
El secretario Matías Assennato confirmó que el lunes 15 se aplicarán cortes desde el mediodía y que todas las obras en la ciudad quedarán paralizadas para garantizar el ingreso de los peregrinos.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
