La Escuela de Emprendedores realizará la Expo Anual de los talleres

Este viernes 19 de diciembre, de 15 a 19 horas, la Escuela de Emprendedores llevará a cabo la exposición anual en Avenida Independencia 910. La exposición, de entrada, libre y gratuita, reunirá los productos y trabajos realizados por los estudiantes durante todo el año en diversos talleres de formación y oficios.

"Algunos talleres estarán realizando demostraciones, como el de braille, donde los alumnos compartirán los conocimientos adquiridos durante el año. Otros, como los de gastronomía, tapicería, mosaiquismo, y marroquinería, estarán ofreciendo sus productos a la venta", explicó la Coordinadora General de la institución, Claudia Vilte, en diálogo con Aries.

Además, señaló que se ofrecerán servicios de los talleres de maquillaje, carpintería, electricidad, entre otros, “a un costo accesible”.

"Queremos que las personas no solo vengan a ver qué hacen nuestros alumnos, sino que también se interesen en los cursos que ofrecemos. A partir de la próxima semana, comenzaremos con las inscripciones para los cursos de verano, que serán de menor duración y más intensivos", adelantó Vilte.

Según detalló, la oferta para el verano incluye cursos de inglés online, marketing digital, costos para emprendedores, entre otros. "El 5 de enero comenzamos con las capacitaciones online. Los interesados pueden ingresar a nuestras redes sociales para conocer información y anotarse con tiempo", finalizó.