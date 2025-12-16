Vilte: “Cerca de 60.000 vecinos pasaron por la Escuela de Emprendedores”

La Coordinadora General de la Escuela de Emprendedores municipal, Claudia Vilte, destacó el balance positivo del año, en el que se ampliaron los cursos, se incorporó la carrera de Operario en Inteligencia Artificial y se fortaleció el vínculo con empresas y organismos locales para vincular la formación con la demanda laboral.

Salta16/12/2025

cursoescuela

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la Coordinadora General de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vilte, realizó un balance del año que calificó como positivo y de amplio alcance.

“Este año pudimos incorporar más personas a las capacitaciones porque se empezaron a hacer de manera cuatrimestral, así que tenemos alrededor de 60.000 vecinos que pasaron por la Escuela”, señaló.

La funcionaria destacó que uno de los logros fue la incorporación de la carrera oficial de Operario en Inteligencia Artificial para Emprendimientos Tecnológicos, con certificación del Ministerio de Educación. “Fue un boom”, afirmó.

También resaltó el fortalecimiento del vínculo con empresas privadas locales, recordando que hace poco se firmó un convenio con la Unión Industrial de Salta para alinear la formación de los alumnos con la demanda laboral real, como objetivo para el 2026.

“Ellos nos van a decir cuál es la demanda que tienen las empresas hoy en Salta, y nosotros vamos a capacitar a los alumnos en esos oficios, para que puedan acceder a un trabajo en relación de dependencia”, explicó.

