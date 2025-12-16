Salta refuerza controles de pirotecnia y comercios por fin de año

Por Aries, el Director General de Control Comercial Municipal de la Municipalidad de Salta, Matías Muntowyler, destacó la importancia de mantener los comercios en condiciones seguras e higiénicas, a pesar de la situación económica compleja que atraviesa el país. Según explicó, “es necesario que los comercios funcionen con sus condiciones en orden a los fines de resguardar el orden y la salud pública, me refiero a cuestiones mínimas de seguridad, de documentación, de higiene”.

Muntowyler señaló que, si bien se busca ser contemplativo con las dificultades que enfrentan los comerciantes, las inspecciones se enfocan en la prevención y el asesoramiento. “Intentamos ser amigables en las inspecciones, para indicar al comerciante cómo tener los papeles, dónde debe estar el matafuego y cómo realizar la desinfección. Buscamos disminuir el nivel sancionatorio cuando se trata de cuestiones menores y subsanables”, indicó.

El funcionario también advirtió sobre el aumento de la afluencia de personas durante la temporada de fin de año, lo que demanda un mayor control en los rubros alimenticios. “La materia bromatológica es delicada porque aumenta el consumo de alimentos, desde supermercados hasta panaderías y fiambrerías. Se requiere cuidado del aspecto higiénico-sanitario y cumplimiento del Código Alimentario”, detalló.

En cuanto a la pirotecnia, Muntowyler recordó que el municipio restringe especialmente el uso de productos sonoros para proteger a sectores vulnerables, como niños, adultos mayores, personas con trastorno del espectro autista y mascotas.

“La venta de pirotecnia está regulada por la ordenanza 15546. No se puede vender en establecimientos que no sean exclusivos del rubro, ni de manera ambulante, y hay restricciones de proximidad a escuelas, hospitales y lugares de culto”, explicó.

Finalmente, el director afirmó que estas medidas buscan garantizar la seguridad de la comunidad durante las celebraciones y aseguró que el personal municipal estará atento a la correcta aplicación de las normas en toda la ciudad.