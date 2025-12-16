Salta refuerza controles de pirotecnia y comercios por fin de año

La iniciativa se desarrolló de manera articulada entre la Municipalidad, EDESA, UPATECO y la Secretaría de la Mujer, fortaleciendo la formación en oficios para mujeres en el interior de la provincia.
Por Aries, el Director General de Control Comercial Municipal de la Municipalidad de Salta, Matías Muntowyler, destacó la importancia de mantener los comercios en condiciones seguras e higiénicas, a pesar de la situación económica compleja que atraviesa el país. Según explicó, “es necesario que los comercios funcionen con sus condiciones en orden a los fines de resguardar el orden y la salud pública, me refiero a cuestiones mínimas de seguridad, de documentación, de higiene”.
Muntowyler señaló que, si bien se busca ser contemplativo con las dificultades que enfrentan los comerciantes, las inspecciones se enfocan en la prevención y el asesoramiento. “Intentamos ser amigables en las inspecciones, para indicar al comerciante cómo tener los papeles, dónde debe estar el matafuego y cómo realizar la desinfección. Buscamos disminuir el nivel sancionatorio cuando se trata de cuestiones menores y subsanables”, indicó.
El funcionario también advirtió sobre el aumento de la afluencia de personas durante la temporada de fin de año, lo que demanda un mayor control en los rubros alimenticios. “La materia bromatológica es delicada porque aumenta el consumo de alimentos, desde supermercados hasta panaderías y fiambrerías. Se requiere cuidado del aspecto higiénico-sanitario y cumplimiento del Código Alimentario”, detalló.
En cuanto a la pirotecnia, Muntowyler recordó que el municipio restringe especialmente el uso de productos sonoros para proteger a sectores vulnerables, como niños, adultos mayores, personas con trastorno del espectro autista y mascotas.
“La venta de pirotecnia está regulada por la ordenanza 15546. No se puede vender en establecimientos que no sean exclusivos del rubro, ni de manera ambulante, y hay restricciones de proximidad a escuelas, hospitales y lugares de culto”, explicó.
Finalmente, el director afirmó que estas medidas buscan garantizar la seguridad de la comunidad durante las celebraciones y aseguró que el personal municipal estará atento a la correcta aplicación de las normas en toda la ciudad.
El ministro de Seguridad destacó que los policías viales más allá de los controles vehiculares la Vial realiza un trabajo preventivo esencial con operativos integrales. Este año hicieron más de 700 procedimientos de seguridad con la detección de personas con código rojo, vehículos robados y tráfico de drogas.
El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el exintendente Ernesto “Kila” Gonza debería dejar el cargo de concejal que asumió la semana pasada.
El jefe de Gabinete aseguró que la Provincia no prevé despidos y que no se incorporó personal nuevo. Señaló que contratados COVID pasaron a un esquema más estable y que las vacantes por jubilación, en general, no se cubren.
El jefe de Gabinete aseguró que el recorte baja de 47/48 a 30 secretarías y precisó cambios en Infraestructura, Educación, Gobierno y el área de asuntos indígenas. También confirmó que la Agencia de Deportes seguirá funcionando.
Sergio Camacho asumió con Jefe de Gabinete. Ignacio Jarsún juró como ministro de Gobierno y Justicia; e Ignacio Lupión como ministro de Producción y Minería. Además asumieron tres nuevos Secretarios.
El gobernador de Salta Gustavo Sáenz destacó la gestión de los ex ministros Ricardo Villada y Martín De los Ríos, reconoció su compromiso y cercanía con la población en momentos de crisis y emergencias, y aseguró que ambos continuarán acompañando “el proyecto para mejorar a los salteños”.
