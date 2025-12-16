La Coordinadora General de la Escuela de Emprendedores municipal, Claudia Vilte, destacó el balance positivo del año, en el que se ampliaron los cursos, se incorporó la carrera de Operario en Inteligencia Artificial y se fortaleció el vínculo con empresas y organismos locales para vincular la formación con la demanda laboral.
Los mercados municipales funcionarán con horario especial en la víspera de Navidad
Con el objetivo de fortalecer la oferta de los puesteros y dar mayor acceso a los vecinos, el martes 23 y miércoles 24 habrá horarios de atención especial. La medida aplicará para el predio central, anexo y mercaditos de la ciudad. Además este 20 y 21 se realizará “La Navidad en el Mercado”.Salta16/12/2025
Con la llegada de las fiestas de fin de año, el Mercado San Miguel, su Anexo y los mercaditos, para la comunidad, los horarios de atención al público previstos para el día previo a la Navidad, con el objetivo de facilitar las compras y garantizar un mejor servicio a los vecinos.
La Unidad Administradora de Mercados Municipales (UAMM) dispuso que durante esta jornada, los espacios comerciales extenderán su funcionamiento para acompañar la alta demanda y ofrecer mayor comodidad a quienes se acercan a realizar sus compras festivas.
Mercado San Miguel y Anexo
- Martes 23: horario corrido de 08.30 a 22.00
- Miércoles 24: horario corrido de 08.30 a 17.30
- Jueves 25: cerrado
Mercadito Belgrano
- Martes 23: horario corrido de 08.30 a 22.00
- Miércoles 24: horario corrido de 08.30 a 17.30
- Jueves 25: cerrado
Mercadito Evita
- Martes 23: de 11.30 a 15.30 y de 20.00 a 00.00
- Miércoles 24: de 11.30 a 15.30
- Jueves 25: cerrado
Mercadito Patio de la Empanada
- Martes 23: horario corrido de 08.30 a 00.00
- Miércoles 24: de 09.30 a 16.30
- Jueves 25: cerrado
Polo Gastronómico Mercadito Evita
- Martes 23: de 08.30 a 15:30 y de 20.00 a 00.00
- Miércoles 24: de 08.30 a 15.30
- Jueves 25: cerrado
Se realizará este viernes 19 de diciembre, de 15 a 19 horas, en Avenida Independencia 910. La muestra reunirá los trabajos de los estudiantes de más de 50 talleres de formación y oficios. También se brindará información sobre los cursos de verano que comenzarán el 5 de enero.
La iniciativa se desarrolló de manera articulada entre la Municipalidad, EDESA, UPATECO y la Secretaría de la Mujer, fortaleciendo la formación en oficios para mujeres en el interior de la provincia.
Incorporaron cinemómetros móviles y equipamiento para la realización de controles vehicularesSalta16/12/2025
El ministro de Seguridad destacó que los policías viales más allá de los controles vehiculares la Vial realiza un trabajo preventivo esencial con operativos integrales. Este año hicieron más de 700 procedimientos de seguridad con la detección de personas con código rojo, vehículos robados y tráfico de drogas.
Salta refuerza controles de pirotecnia y comercios por fin de año
El director de Control Comercial, aseguró que la venta de pirotecnia sonora está restringida y que los locales deben cumplir normas de seguridad, habilitaciones y certificados de bomberos.
El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el exintendente Ernesto “Kila” Gonza debería dejar el cargo de concejal que asumió la semana pasada.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
Sáenz destacó la labor de Villada y De los Ríos tras la renovación del gabinete provincialPolítica15/12/2025
El gobernador de Salta Gustavo Sáenz destacó la gestión de los ex ministros Ricardo Villada y Martín De los Ríos, reconoció su compromiso y cercanía con la población en momentos de crisis y emergencias, y aseguró que ambos continuarán acompañando “el proyecto para mejorar a los salteños”.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.