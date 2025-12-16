Los mercados municipales funcionarán con horario especial en la víspera de Navidad

Con el objetivo de fortalecer la oferta de los puesteros y dar mayor acceso a los vecinos, el martes 23 y miércoles 24 habrá horarios de atención especial. La medida aplicará para el predio central, anexo y mercaditos de la ciudad. Además este 20 y 21 se realizará “La Navidad en el Mercado”.

Salta16/12/2025

mercado-san-miguel-6

Con la llegada de las fiestas de fin de año, el Mercado San Miguel, su Anexo y los mercaditos, para la comunidad, los horarios de atención al público previstos para el día previo a la Navidad, con el objetivo de facilitar las compras y garantizar un mejor servicio a los vecinos.

La Unidad Administradora de Mercados Municipales (UAMM) dispuso que durante esta jornada, los espacios comerciales extenderán su funcionamiento para acompañar la alta demanda y ofrecer mayor comodidad a quienes se acercan a realizar sus compras festivas.

Mercado San Miguel y Anexo

  • Martes 23: horario corrido de 08.30 a 22.00
  • Miércoles 24: horario corrido de 08.30 a 17.30
  • Jueves 25: cerrado

Mercadito Belgrano

  • Martes 23: horario corrido de 08.30 a 22.00
  • Miércoles 24: horario corrido de 08.30 a 17.30
  • Jueves 25: cerrado

Mercadito Evita

  • Martes 23: de 11.30 a 15.30 y de 20.00 a 00.00
  • Miércoles 24: de 11.30 a 15.30
  • Jueves 25: cerrado

Mercadito Patio de la Empanada

  • Martes 23: horario corrido de 08.30 a 00.00
  • Miércoles 24: de 09.30 a 16.30
  • Jueves 25: cerrado

 Polo Gastronómico Mercadito Evita

  • Martes 23: de 08.30 a 15:30 y de 20.00 a 00.00
  • Miércoles 24: de 08.30 a 15.30
  • Jueves 25: cerrado

