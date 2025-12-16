Los mercados municipales funcionarán con horario especial en la víspera de Navidad

Con la llegada de las fiestas de fin de año, el Mercado San Miguel, su Anexo y los mercaditos, para la comunidad, los horarios de atención al público previstos para el día previo a la Navidad, con el objetivo de facilitar las compras y garantizar un mejor servicio a los vecinos.

La Unidad Administradora de Mercados Municipales (UAMM) dispuso que durante esta jornada, los espacios comerciales extenderán su funcionamiento para acompañar la alta demanda y ofrecer mayor comodidad a quienes se acercan a realizar sus compras festivas.

Mercado San Miguel y Anexo

Martes 23: horario corrido de 08.30 a 22.00

Miércoles 24: horario corrido de 08.30 a 17.30

Jueves 25: cerrado

Mercadito Belgrano

Martes 23: horario corrido de 08.30 a 22.00

Miércoles 24: horario corrido de 08.30 a 17.30

Jueves 25: cerrado

Mercadito Evita

Martes 23: de 11.30 a 15.30 y de 20.00 a 00.00

Miércoles 24: de 11.30 a 15.30

Jueves 25: cerrado

Mercadito Patio de la Empanada

Martes 23: horario corrido de 08.30 a 00.00

Miércoles 24: de 09.30 a 16.30

Jueves 25: cerrado

