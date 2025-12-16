Incorporaron cinemómetros móviles y equipamiento para la realización de controles vehiculares

Este martes, el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, presidió el acto de entrega de cuatro cinemómetros móviles y equipamiento para la realización de controles vehiculares en toda la provincia.

El Ministro destacó que este año se refuncionalizó la tarea del policía vial generando mayor presencia en calle ampliando la prevención con identificación de personas, vehículos, entre otros controles. En este contexto, señaló que con esta lógica de trabajo en el marco de los controles que realiza la Policía Vial se generaron 719 operativos con la detección de 94 personas con pedido de captura, 81 vehículos con pedido de secuestro por robo y 56 vinculados al narcotráfico, entre otros datos relevantes.

A su vez, enfatizó en que se seguirá trabajando en la concientización ciudadana sobre la vital importancia de cumplir con las normativas viales y resaltó que con la incorporación de los cinemómetros móviles se reforzará la prevención en rutas teniendo en cuenta que una de las principales causas de siniestralidad es el exceso de velocidad.

Cabe destacar que durante la gestión se fortaleció el trabajo de seguridad vial con la incorporación de 10 utilitarios y 44 motos. Además de los equipamientos logísticos y operativos que se sumaron con fondos obtenidos por el pago de las infracciones viales.

Participaron el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el subsecretario de Seguridad Vial Francisco Fleming, el director de Ingeniería Vial y Proyectos Especiales, Javier Valdez, el jefe de la Policía, Diego Bustos, el subjefe Walter Toledo, el director General de Seguridad Vial de la Policía, Adrián Sánchez Rosado, entre otros.