La iniciativa se desarrolló de manera articulada entre la Municipalidad, EDESA, UPATECO y la Secretaría de la Mujer, fortaleciendo la formación en oficios para mujeres en el interior de la provincia.
Incorporaron cinemómetros móviles y equipamiento para la realización de controles vehiculares
El ministro de Seguridad destacó que los policías viales más allá de los controles vehiculares la Vial realiza un trabajo preventivo esencial con operativos integrales. Este año hicieron más de 700 procedimientos de seguridad con la detección de personas con código rojo, vehículos robados y tráfico de drogas.Salta16/12/2025
Este martes, el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, presidió el acto de entrega de cuatro cinemómetros móviles y equipamiento para la realización de controles vehiculares en toda la provincia.
El Ministro destacó que este año se refuncionalizó la tarea del policía vial generando mayor presencia en calle ampliando la prevención con identificación de personas, vehículos, entre otros controles. En este contexto, señaló que con esta lógica de trabajo en el marco de los controles que realiza la Policía Vial se generaron 719 operativos con la detección de 94 personas con pedido de captura, 81 vehículos con pedido de secuestro por robo y 56 vinculados al narcotráfico, entre otros datos relevantes.
A su vez, enfatizó en que se seguirá trabajando en la concientización ciudadana sobre la vital importancia de cumplir con las normativas viales y resaltó que con la incorporación de los cinemómetros móviles se reforzará la prevención en rutas teniendo en cuenta que una de las principales causas de siniestralidad es el exceso de velocidad.
Cabe destacar que durante la gestión se fortaleció el trabajo de seguridad vial con la incorporación de 10 utilitarios y 44 motos. Además de los equipamientos logísticos y operativos que se sumaron con fondos obtenidos por el pago de las infracciones viales.
Participaron el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el subsecretario de Seguridad Vial Francisco Fleming, el director de Ingeniería Vial y Proyectos Especiales, Javier Valdez, el jefe de la Policía, Diego Bustos, el subjefe Walter Toledo, el director General de Seguridad Vial de la Policía, Adrián Sánchez Rosado, entre otros.
Salta refuerza controles de pirotecnia y comercios por fin de año
El director de Control Comercial, aseguró que la venta de pirotecnia sonora está restringida y que los locales deben cumplir normas de seguridad, habilitaciones y certificados de bomberos.
El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el exintendente Ernesto “Kila” Gonza debería dejar el cargo de concejal que asumió la semana pasada.
Desde las 15 hasta las 19 horas, los estudiantes exhibirán sus trabajos en distintas disciplinas, poniendo en valor la capacitación y el talento local.
El jefe de Gabinete aseguró que la Provincia no prevé despidos y que no se incorporó personal nuevo. Señaló que contratados COVID pasaron a un esquema más estable y que las vacantes por jubilación, en general, no se cubren.
Qué Secretarías se eliminan, fusionan y cuáles se mantienen en el Gobierno
El jefe de Gabinete aseguró que el recorte baja de 47/48 a 30 secretarías y precisó cambios en Infraestructura, Educación, Gobierno y el área de asuntos indígenas. También confirmó que la Agencia de Deportes seguirá funcionando.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
“Se viene un equipo con mucha fuerza”, afirmó Sáenz tras la renovación del gabinete provincialSalta15/12/2025
Sergio Camacho asumió con Jefe de Gabinete. Ignacio Jarsún juró como ministro de Gobierno y Justicia; e Ignacio Lupión como ministro de Producción y Minería. Además asumieron tres nuevos Secretarios.
Sáenz destacó la labor de Villada y De los Ríos tras la renovación del gabinete provincialPolítica15/12/2025
El gobernador de Salta Gustavo Sáenz destacó la gestión de los ex ministros Ricardo Villada y Martín De los Ríos, reconoció su compromiso y cercanía con la población en momentos de crisis y emergencias, y aseguró que ambos continuarán acompañando “el proyecto para mejorar a los salteños”.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.