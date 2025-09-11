Milagro 2025: operativo vial especial para los fieles que llegan a Salta

Hoy arranca la Feria del Milagro en el parque San Martín
Desde este jueves y hasta el 15 de septiembre, el parque San Martín recibirá a miles de personas con juegos, puestos y actividades para niños y adultos.
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial dispuso corredores, cortes y recomendaciones para garantizar que la llegada a la Catedral sea segura y ordenada.Salta11/09/2025
La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, prepara un diagrama especial para el ingreso de peregrinos a la ciudad.
Se trata de la implementación de corredores seguros para que las columnas que llegan desde distintos puntos del interior lo hagan sin dificultades.
Cabe destacar que habrá cortes, retenciones parciales y desvíos por las calles que recorran los fieles, tanto a pie, a caballo o en bicicleta, hasta llegar a la Catedral.
Para los peregrinos que llegan desde Tartagal, Orán, Pichanal, Embarcación, Metán, Rosario de la Frontera, El Galpón, General Güemes y Campo Santo se habilita el recorrido por: Acceso a Salta, Rotonda de los Gauchos, Avenida Asunción, Portezuelo, Avenida Victorino de la Plaza (bajada Portezuelo), avenida Yrigoyen, Alvarado, Buenos Aires y España (Catedral).
Para las peregrinaciones que llegan desde La Troja por Avenida Durañona, Avenida de las Américas, Avenida Artigas, Avenida Yrigoyen, Alvarado, Buenos Aires, Zuviría y España (Catedral).
Los peregrinos que arriban desde San Antonio de los Cobres lo harán por Avenida Banchick, rotonda de Limache, Avenida Paraguay, Avenida Chile, Los Partidarios, Tedín, Zabala, Buenos Aires, Zuviría y España (Catedral).
En tanto que las peregrinaciones que llegan desde los Valles Calchaquíes y Valle de Lerma lo harán por Avenida Ex Combatientes de Malvinas, rotonda de Limache, Avenida Paraguay, Avenida Chile, Los Partidarios, Tedín, Zabala, Buenos Aires y España (Catedral).
Los grupos que provienen desde Las Palmas ingresarán por avenida Gaucho Méndez (ruta provincial 21), Avenida Ex Combatientes de Malvinas, rotonda de Limache, Avenida Paraguay, Avenida Chile, Los Partidarios, Tedín, Zabala, Buenos Aires y España (Catedral).
La peregrinación que proviene desde La Isla recorrerá por ruta provincial 26, colectora Avenida Tavella, Polonia, Córdoba, La Florida, Zabala, Buenos Aires y España hasta la Catedral Basílica.
Desde Atocha llegarán peregrinos que circularán por Avenida Luna, Avenida Pizarro, Olavarría, San Luis, Buenos Aires y España hasta la Catedral.
Las peregrinaciones que llegan desde Santa Victoria, Nazareno, Iruya, La Caldera, Vaqueros y aledaños lo harán por Avenida Bolivia, Rotonda del Quirquincho, Zuviría, Avenida Constitución, Mitre hasta la Catedral.
Los contingentes que llegan desde San Lorenzo, Las Costas y La Aguada realizarán el recorrido por Avenida Perón, Avenida Entre Ríos, República de Siria, Caseros, Buenos Aires hasta la Catedral.
Se dispone además que los peregrinos que arriban a la ciudad en bicicleta o a caballo desde zona sur ingresan por rotonda de Limache, Avenida Paraguay, Avenida Chile, Avenida Independencia, Los Partidarios, Virgilio Tedín, La Florida, Zabala, Lerma, Pueyrredón, España hacia la Catedral.
Los que llegan desde zona este deberán hacerlo por ruta nacional N°9, Avenida Asunción, Victorino de la Plaza, Avenida Yrigoyen, Boedo-Alvarado, Lerma-Pueyrredón y España, para llegar al templo mayor de la ciudad.
En todos los casos, se solicita respetar las indicaciones del personal uniformado y tomar vías alternativas.
Recomendaciones generales para los peregrinos:
Los vehículos con sonidos:
Se solicita no traer mascotas
Los grupos de peregrinos deberán contar con un referente, el cual coordinará con el personal uniformado de Tránsito, a los efectos de garantizar fluidez vehicular en todas las intersecciones del circuito hacia Catedral Basílica de Salta.
Por otra parte, a lo largo de la avenida Ex Combatientes de Malvinas, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Desarrollo Social habilitaron para los vecinos distintos sectores para la instalación de puntos de asistencia a los peregrinos.
Los mismos serán los siguientes:
+ Plaza del barrio San Carlos
+ Rotonda de ingreso al barrio Santa Ana
+ Parque Sur
+ Paseo peatonal del barrio Bancario y San Francisco
Es importante destacar que, en dicha avenida se está desarrollando el Plan Vial Zona Sur, por lo que hay lugares con demarcaciones de obras, por ello se solicita a la gente respetar las indicaciones y los sectores habilitados para los puntos de asistencia.
Desde este jueves y hasta el 15 de septiembre, el parque San Martín recibirá a miles de personas con juegos, puestos y actividades para niños y adultos.
El exministro José Luis Gambetta señaló que la crisis del sector exige planificación y campañas con mayor anticipación.
El gerente del Hospital, Esteban Rusinek, detalló que la medida es de carácter temporal y que se busca prioriza la atención de emergencias. “De un promedio de 30 cirugías a 40 cirugías diarias vamos a poder programar entre 10 y 15", indicó.
Este miércoles empezó el armado de los juegos para niños que se ubicarán en la plaza D. Además, en esa plaza habrá alrededor de 100 puestos. La feria funcionará del 11 al 15 del corriente de 10 a 22 hs en el parque San Martín.
Ante el reclamo de feriantes, el secretario de Espacios Públicos, Esteban Carral Cook, detalló que la comuna contrató 15 efectivos para el servicio nocturno de 23 a 7 horas. Además defendió el “mecanismo trasparente” de los sorteos de plazas y lotes.
Ingresa al Concejo Deliberante en reemplazo de Martín del Frari. Guadalupe Biella era quién debía asumir la banca, pero también renunció a ella. Cabe destacar que Del Frari renunció para competir por la Defensoría del Pueblo.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.