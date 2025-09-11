Hoy arranca la Feria del Milagro en el parque San Martín

Este jueves, la Feria del Milagro abrirá sus puertas a las 10 en el parque San Martín y funcionará hasta el 15 de septiembre, en horario de 10 a 22.

Desde temprano, los comerciantes que ultimaron detalles de cada puesto para recibir a cada visitante de la mejor manera. Durante la jornada del miercoles comenzó la instalación de los juegos en la plaza D, ubicada en Santa Fe entre Mendoza y San Juan, destinada a los niños y familias. Allí se instalarán más de 100 puestos, junto a atracciones como Fortaleza, Castillo del Terror, Plaza Blanda, Toro Mecánico, Reloj Humano, Isla Pirata, Pileta con Rollers Acuática y kioscos de kermés.

Se trata de un evento con estrictas reglas de funcionamiento, con el objetivo de proteger el parque San Martín y garantizar un espacio seguro, ordenado y equilibrado. La Municipalidad aclaró que el parque quedará limpio y despejado el 15 de septiembre, al finalizar la celebración religiosa.