La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial dispuso corredores, cortes y recomendaciones para garantizar que la llegada a la Catedral sea segura y ordenada.
Hoy arranca la Feria del Milagro en el parque San Martín
Desde este jueves y hasta el 15 de septiembre, el parque San Martín recibirá a miles de personas con juegos, puestos y actividades para niños y adultos.Salta11/09/2025Agustina Tolaba
Este jueves, la Feria del Milagro abrirá sus puertas a las 10 en el parque San Martín y funcionará hasta el 15 de septiembre, en horario de 10 a 22.
Desde temprano, los comerciantes que ultimaron detalles de cada puesto para recibir a cada visitante de la mejor manera. Durante la jornada del miercoles comenzó la instalación de los juegos en la plaza D, ubicada en Santa Fe entre Mendoza y San Juan, destinada a los niños y familias. Allí se instalarán más de 100 puestos, junto a atracciones como Fortaleza, Castillo del Terror, Plaza Blanda, Toro Mecánico, Reloj Humano, Isla Pirata, Pileta con Rollers Acuática y kioscos de kermés.
Se trata de un evento con estrictas reglas de funcionamiento, con el objetivo de proteger el parque San Martín y garantizar un espacio seguro, ordenado y equilibrado. La Municipalidad aclaró que el parque quedará limpio y despejado el 15 de septiembre, al finalizar la celebración religiosa.
Alertan que el turismo en Salta sufre la peor caída de ocupación hotelera en los últimos años
El exministro José Luis Gambetta señaló que la crisis del sector exige planificación y campañas con mayor anticipación.
El Hospital Materno Infantil reprograma el 50% de sus cirugías por falta de anestesistas
El gerente del Hospital, Esteban Rusinek, detalló que la medida es de carácter temporal y que se busca prioriza la atención de emergencias. “De un promedio de 30 cirugías a 40 cirugías diarias vamos a poder programar entre 10 y 15", indicó.
Este miércoles empezó el armado de los juegos para niños que se ubicarán en la plaza D. Además, en esa plaza habrá alrededor de 100 puestos. La feria funcionará del 11 al 15 del corriente de 10 a 22 hs en el parque San Martín.
La Municipalidad garantiza seguridad nocturna en la Feria del Milagro
Ante el reclamo de feriantes, el secretario de Espacios Públicos, Esteban Carral Cook, detalló que la comuna contrató 15 efectivos para el servicio nocturno de 23 a 7 horas. Además defendió el “mecanismo trasparente” de los sorteos de plazas y lotes.
Ingresa al Concejo Deliberante en reemplazo de Martín del Frari. Guadalupe Biella era quién debía asumir la banca, pero también renunció a ella. Cabe destacar que Del Frari renunció para competir por la Defensoría del Pueblo.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quintela anunció un “Previaje interno” para impulsar el turismo en La Rioja
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.