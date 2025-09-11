Hoy arranca la Feria del Milagro en el parque San Martín

Desde este jueves y hasta el 15 de septiembre, el parque San Martín recibirá a miles de personas con juegos, puestos y actividades para niños y adultos.

Salta11/09/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

WhatsApp Image 2025-09-11 at 07.24.15

Este jueves, la Feria del Milagro abrirá sus puertas a las 10 en el parque San Martín y funcionará hasta el 15 de septiembre, en horario de 10 a 22. 

Desde temprano, los comerciantes que ultimaron detalles de cada puesto para recibir a cada visitante de la mejor manera. Durante la jornada del miercoles comenzó la instalación de los juegos en la plaza D, ubicada en Santa Fe entre Mendoza y San Juan, destinada a los niños y familias. Allí se instalarán más de 100 puestos, junto a atracciones como Fortaleza, Castillo del Terror, Plaza Blanda, Toro Mecánico, Reloj Humano, Isla Pirata, Pileta con Rollers Acuática y kioscos de kermés.

4616-turismo-durante-el-milagro-en-saltaMilagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Se trata de un evento con estrictas reglas de funcionamiento, con el objetivo de proteger el parque San Martín y garantizar un espacio seguro, ordenado y equilibrado. La Municipalidad aclaró que el parque quedará limpio y despejado el 15 de septiembre, al finalizar la celebración religiosa.

Te puede interesar
feria-juegos-7-768x512

Comenzaron los preparativos para la Feria del Milagro

Salta10/09/2025

Este miércoles empezó el armado de los juegos para niños que se ubicarán en la plaza D. Además, en esa plaza habrá alrededor de 100 puestos. La feria funcionará del 11 al 15 del corriente de 10 a 22 hs en el parque San Martín.

WhatsApp Image 2025-09-10 at 18.14.20

Juan Pablo Linares asumió como concejal capitalino

Salta10/09/2025

Ingresa al Concejo Deliberante en reemplazo de Martín del Frari. Guadalupe Biella era quién debía asumir la banca, pero también renunció a ella. Cabe destacar que Del Frari renunció para competir por la Defensoría del Pueblo.

Lo más visto
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad11/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail