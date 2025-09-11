Alertan que el turismo en Salta sufre la peor caída de ocupación hotelera en los últimos años

El exministro José Luis Gambetta señaló que la crisis del sector exige planificación y campañas con mayor anticipación.

Salta11/09/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

546158606_1205870501584280_4311638570834112338_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=f727a1&_nc_eui2=AeG

En Día de Miércoles, el exministro de Turismo de Salta y dirigente político, José Luis Gambetta, analizó la situación actual del sector y fue crítico con la falta de políticas a nivel nacional y provincial. “Tenemos dos problemas: la economía golpea a la clase media, que cada vez gasta menos, y además es más barato viajar al exterior que hacer turismo en Argentina”, señaló.

En ese contexto, explicó que la actividad en Salta atraviesa un momento delicado: “En julio la ocupación hotelera fue apenas del 60% y en agosto cayó al 45%. Eso significa que los empresarios invierten menos, baja la calidad del servicio y los hoteles compiten entre sí en una pelea que no beneficia a nadie”.

545955550_1205865641584766_4856369338967705074_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=f727a1&_nc_eui2=AeGOutes: “El maquillaje se le cayó a Milei y quedó expuesto”

Gambetta insistió en la necesidad de un plan concreto de promoción turística: “Si el 60% de los turistas que vienen a Salta son de Capital Federal, tenés que apuntar ahí. No podés gastar recursos en provincias que tienen turismo receptivo y no emisivo. Y, sobre todo, no podés salir a promocionar en mayo, cuando la gente ya decidió sus vacaciones. Las campañas deben hacerse con 7 meses de anticipación”.

Finalmente, sostuvo que sin una estrategia integral, el turismo salteño seguirá perdiendo terreno: “No alcanza con bajar precios al azar; hace falta planificación, creatividad y entender dónde y cuándo invertir para atraer visitantes”.

Te puede interesar
feria-juegos-7-768x512

Comenzaron los preparativos para la Feria del Milagro

Salta10/09/2025

Este miércoles empezó el armado de los juegos para niños que se ubicarán en la plaza D. Además, en esa plaza habrá alrededor de 100 puestos. La feria funcionará del 11 al 15 del corriente de 10 a 22 hs en el parque San Martín.

WhatsApp Image 2025-09-10 at 18.14.20

Juan Pablo Linares asumió como concejal capitalino

Salta10/09/2025

Ingresa al Concejo Deliberante en reemplazo de Martín del Frari. Guadalupe Biella era quién debía asumir la banca, pero también renunció a ella. Cabe destacar que Del Frari renunció para competir por la Defensoría del Pueblo.

Lo más visto
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad11/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail