Outes: “El maquillaje se le cayó a Milei y quedó expuesto”

“Sin recursos no hay aulas”: Urtubey cuestionó los recortes en educación
El diputado salteño advirtió que el Gobierno redujo su gestión a inflación y déficit, dejando de lado a las personas, y reclamó al presidente abrir espacios de diálogo.Política11/09/2025Agustina Tolaba
En Día de Miércoles, el diputado nacional Pablo Outes, integrante del bloque Innovación Federal, sostuvo que el presidente “no entendió que la democracia se construye conversando” y cuestionó que su gestión reduzca todo a la inflación y el déficit, dejando de lado a las personas.
En ese sentido, analizó la derrota que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones y consideró que debería ser “una oportunidad para que Milei reflexione y abra el diálogo”. “Una persona medianamente inteligente tiene que darse cuenta de que acá le están fallando algunas cuestiones en su gobierno. Una de ellas es el diálogo, una de sus falencias más grandes”, señaló.
Outes aclaró que desde Innovación Federal nunca fueron aliados del oficialismo, pero que entendieron que “en democracia hay que sentarse a hablar”. “Nosotros no somos mileístas, somos oposición. Lo que hicimos fue acompañar en algunos temas que la Argentina necesitaba discutir, pero nunca bajo la lógica del toma y daca”, afirmó.
El legislador cuestionó además que el gobierno nacional haya quedado atrapado en dos variables —inflación y déficit— sin presentar un plan más amplio. “Se le fueron quemando las papas en la sartén, no logró salir del libreto. El maquillaje se le terminó cayendo: jubilados, ancianos y discapacitados pasaron a ser herramientas de un objetivo meramente económico”, advirtió.
Finalmente, Outes subrayó que la prioridad de su bloque sigue siendo la defensa de Salta y la búsqueda de consensos: “La Argentina necesita crecer, y eso solo se logra con diálogo”.
