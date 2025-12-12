Salta exigió respuestas a Bolivia por vertidos en la Cuenca del Río Pilcomayo

La Secretaría de Recursos Hídricos formó parte de la reunión ordinaria de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo (CTN), realizada este miércoles en Asunción, Paraguay. La misma se realizó de manera virtual y contó con la presencia de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y la Provincia de Jujuy.

Participaron las tres delegaciones miembros (Argentina, Bolivia y Paraguay) y de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional.

Uno de los temas centrales fue la reiteración del reclamo formal del Gobierno de Salta a la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia por la falta de respuesta e inacción ante los vertidos cloacales provenientes del vecino país, que afectan quebradas de carácter internacional en el tramo compartido de la cuenca.

Las autoridades salteñas remarcaron la urgencia de obtener respuestas concretas debido a la posible afectación a las poblaciones ribereñas y al ecosistema del río Pilcomayo.

Durante la reunión, además, se abordaron cuestiones vinculadas al Plan Operativo Anual 2026, obras de defensa en Misión La Paz–Pozo Hondo y Misión San Luis, y la situación actual del tramo La Quiaca–Villazón.

También se analizó la propuesta del Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo, el Plan de Inversiones para la gestión de los recursos hídricos y el posible traslado de la sede de la Comisión Trinacional a la República Argentina.

Desde la Secretaría de Recursos Hídricos se reafirmó el compromiso permanente con la gestión trinacional sustentable de la cuenca y aseguró que continuará exigiendo respuestas para proteger los recursos hídricos y el bienestar de las comunidades de Salta.