Salta exigió respuestas a Bolivia por vertidos en la Cuenca del Río Pilcomayo

En esta fecha comenzarán los niveles Inicial, Primario y Secundario y el cierre del ciclo lectivo será el 18 de diciembre.
El encuentro contó con la presencia de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, y representantes de las áreas de Recursos Hídricos de los países miembros: Argentina, Bolivia y Paraguay.Salta12/12/2025
La Secretaría de Recursos Hídricos formó parte de la reunión ordinaria de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo (CTN), realizada este miércoles en Asunción, Paraguay. La misma se realizó de manera virtual y contó con la presencia de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y la Provincia de Jujuy.
Participaron las tres delegaciones miembros (Argentina, Bolivia y Paraguay) y de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional.
Uno de los temas centrales fue la reiteración del reclamo formal del Gobierno de Salta a la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia por la falta de respuesta e inacción ante los vertidos cloacales provenientes del vecino país, que afectan quebradas de carácter internacional en el tramo compartido de la cuenca.
Las autoridades salteñas remarcaron la urgencia de obtener respuestas concretas debido a la posible afectación a las poblaciones ribereñas y al ecosistema del río Pilcomayo.
Durante la reunión, además, se abordaron cuestiones vinculadas al Plan Operativo Anual 2026, obras de defensa en Misión La Paz–Pozo Hondo y Misión San Luis, y la situación actual del tramo La Quiaca–Villazón.
También se analizó la propuesta del Proyecto de Gestión Integrada y Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo, el Plan de Inversiones para la gestión de los recursos hídricos y el posible traslado de la sede de la Comisión Trinacional a la República Argentina.
Desde la Secretaría de Recursos Hídricos se reafirmó el compromiso permanente con la gestión trinacional sustentable de la cuenca y aseguró que continuará exigiendo respuestas para proteger los recursos hídricos y el bienestar de las comunidades de Salta.
La empresa informó cambios temporales en los recorridos de más de diez líneas por trabajos viales. Piden a los usuarios prever demoras y consultar los trayectos alternativos.
Eduardo Marchetti respondió al ministro y aseguró que la falta de médicos, ambulancias y recursos mantiene a los hospitales de Salta al borde del colapso.
La falta de facilidades y la obligación de abonar la totalidad de la cuota preocupa a las familias de cara al ciclo lectivo 2026.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 12 de diciembre. Se esperan lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.
La periodista Melina Sola sostuvo que las dilaciones y las decisiones judiciales tardías están deslegitimando el sistema judicial. Las causas sin resolver y las absoluciones cuestionadas provocan un creciente malestar en la sociedad.
La legisladora criticó la presión fiscal provincial y municipal, acusó a los gobiernos locales de despilfarrar fondos en campañas y exigió que se ordenen antes de reclamar a Nación.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.