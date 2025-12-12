El encuentro contó con la presencia de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, y representantes de las áreas de Recursos Hídricos de los países miembros: Argentina, Bolivia y Paraguay.
Calendario Escolar 2026: las clases iniciarán el 2 de marzo
En esta fecha comenzarán los niveles Inicial, Primario y Secundario y el cierre del ciclo lectivo será el 18 de diciembre.Salta12/12/2025
El Ministerio de Educación y Cultura dio a conocer el Calendario Escolar 2026 que regirá la organización del ciclo lectivo del próximo año. De esta manera, el primer día de clases para los niveles Inicial, Primario y Secundario, de gestión pública y privada, está programado para el 2 de marzo y el cierre para el 18 de diciembre.
Por otra parte, se informa que las vacaciones de invierno serán entre el 13 y el 24 de julio.
El Ministerio de Educación y Cultura informa que el Calendario Escolar 2026 fue elaborado en el marco de la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 508/25.
SAETA anunció desvíos temporales por obras en avenida San Martín
La empresa informó cambios temporales en los recorridos de más de diez líneas por trabajos viales. Piden a los usuarios prever demoras y consultar los trayectos alternativos.
“Tenemos una Salud de cuarta”: El SAMEC apuntó contra Mangione y pidió su renuncia
Eduardo Marchetti respondió al ministro y aseguró que la falta de médicos, ambulancias y recursos mantiene a los hospitales de Salta al borde del colapso.
Padres alertan que la ex Esc. Normal exige $90.000 para renovar matrículas
La falta de facilidades y la obligación de abonar la totalidad de la cuota preocupa a las familias de cara al ciclo lectivo 2026.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 12 de diciembre. Se esperan lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.
Advierten que “los tiempos de la Justicia están jugando en contra de la población"
La periodista Melina Sola sostuvo que las dilaciones y las decisiones judiciales tardías están deslegitimando el sistema judicial. Las causas sin resolver y las absoluciones cuestionadas provocan un creciente malestar en la sociedad.
Orozco apuntó a Salta: “Es la cuarta provincia con mayor carga impositiva”
La legisladora criticó la presión fiscal provincial y municipal, acusó a los gobiernos locales de despilfarrar fondos en campañas y exigió que se ordenen antes de reclamar a Nación.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Alertan por la proliferación de garrapatas y pulgas durante la temporada de calor y humedadSalud11/12/2025
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.