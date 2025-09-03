Crisis: “No hay plata ni consumo”, advirtieron comerciantes salteños

El SMN emitió alerta por vientos intensos en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos en varias zonas de Salta. Se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h en la cordillera y la Puna.
En un panel emitido por Pasaron Cosas, referentes de Comerciantes Unidos plantearon la gravedad de la recesión y denunciaron multas desmedidas que agravan la situación del sector.Salta03/09/2025Ivana Chañi
Referentes de Comerciantes Unidos de Salta participaron de un panel en el programa Pasaron Cosas, donde expusieron la difícil situación del sector por la caída del consumo y la presión impositiva. “No hay plata, no hay movimiento, no hay circulante”, resumieron.
Los representantes gastronómicos advirtieron que muchos locales están al borde de la quiebra. “Estamos fundidos, pero lo peor de todo son los organismos que tenemos encima, que no entienden que no hay plata y al contrario andan recaudando como buitres encima de los comercios”, denunciaron.
También cuestionaron el accionar de Defensa del Consumidor. “Las multas son desmedidas. Una sanción puede superar el millón y medio de pesos. Tratamos de hablar con la directora, pero nunca atiende. Es un ahogo para quienes ya estamos en crisis”, relataron.
La recesión golpeó a todos los rubros. “Hoy no podemos afrontar los pagos a proveedores. Al no haber ventas y existir compromisos previos, la situación se volvió insostenible”, alertó un librero, quien recordó que “Celulosa Argentina se declaró en quiebra” y señaló el impacto en la cadena de insumos.
Los comerciantes coincidieron en que la quita de subsidios a los servicios básicos profundizó la recesión. “Antes la gente consumía porque tenía un alivio en la luz, el agua, el gas y los combustibles. Hoy, esa diferencia desapareció y se nota en las calles”, concluyeron.
SAMEC desplegará 24 ambulancias, puestos fijos y 150 profesionales para atender a más de 650.000 peregrinos durante las festividades.
Coordinación entre autoridades provinciales, bomberos y Defensa Civil permitió atender la emergencia sin complicaciones.
El jefe del área alertó sobre el bajo numero de residentes, señaló que tras el COVID, los profesionales optan por otras formas de capacitación, aunque la especialidad es clave.
La periodista Ana Brizuela, dialogó con Aries sobre la existencia de millones de explosivos enterrados por YPF en el norte de Salta entre los años ‘70 y ‘80. Advirtió que se trata de un “riesgo civil” y recordó casos de muertes y mutilaciones.
La provincia modificó la fecha, originalmente prevista para un domingo, y asegura la continuidad de los servicios hospitalarios esenciales.
La explosión generó alarma por la presencia de otros dispositivos en la zona. Las autoridades investigan si se cumplieron las normas de seguridad en el trabajo.
La Justicia responsabilizó a la institución de Parque Patricios en su carácter de empleador.
Los condenados integraban una caravana de unos veinte mochileros que recorría a pie una zona de yungas de Embarcación, a 20 kilómetros de Bolivia, cuando fueron divisados y seguidos por la Gendarmería, a fines de agosto de 2024.
La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto que prevé la realización de campañas de concientización sobre la violencia digital o telemática, en la mayoría de los casos, teniendo a mujeres como víctimas.
El Presidente de la Cámara cruzó al diputado libertario por acercarse – muy ofuscado – al atril de presidencia para reclamar una acción que consideró injusta. “Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”, sostuvo Amat.