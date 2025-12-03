La lluvia generó 10 incidentes en Salta: Árboles y postes caídos

El municipio local atendió ayer 10 incidentes causados por la lluvia. El rápido y eficiente accionar de la Subsecretaría de Protección Ciudadana permitió contener y brindar respuesta a los vecinos que resultaron afectados.

Se registraron las siguientes situaciones:

– 4 árboles caídos o por caer

– 4 postes caídos o por caer

– 2 anegamientos de calles

Teniendo en cuenta que las lluvias podrían continuar, la Municipalidad recomienda:

– No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir el sistema de desagües pluviales de la vía pública

– No sacar las bolsas de residuos

– Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etcétera

En el caso de encontrarse manejando un vehículo:

– Retirar los vehículos estacionados en zonas anegables

– Circular a velocidad reducida y siempre con las luces encendidas

– Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo

Es importante recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.

En caso de emergencia (inundaciones, árboles caídos, obstrucciones en la vía pública), deben comunicarse con la línea gratuita 105, ya que se sigue trabajando y recibiendo llamados.