Inspectores municipales detectaron los casos a tiempo y los residuos fueron trasladados al Relleno Sanitario San Javier para su disposición segura.
La lluvia generó 10 incidentes en Salta: Árboles y postes caídos
La Subsecretaría de Protección Ciudadana actuó rápidamente para garantizar la seguridad de los vecinos.Salta03/12/2025
El municipio local atendió ayer 10 incidentes causados por la lluvia. El rápido y eficiente accionar de la Subsecretaría de Protección Ciudadana permitió contener y brindar respuesta a los vecinos que resultaron afectados.
Se registraron las siguientes situaciones:
– 4 árboles caídos o por caer
– 4 postes caídos o por caer
– 2 anegamientos de calles
Teniendo en cuenta que las lluvias podrían continuar, la Municipalidad recomienda:
– No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir el sistema de desagües pluviales de la vía pública
– No sacar las bolsas de residuos
– Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etcétera
En el caso de encontrarse manejando un vehículo:
– Retirar los vehículos estacionados en zonas anegables
– Circular a velocidad reducida y siempre con las luces encendidas
– Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo
Es importante recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.
En caso de emergencia (inundaciones, árboles caídos, obstrucciones en la vía pública), deben comunicarse con la línea gratuita 105, ya que se sigue trabajando y recibiendo llamados.
Nuevo aumento del coseguro de ATSA: hasta $140 mil para particulares
La filial salteña de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad dispuso un aumento del 5% en la cuota mensual del sistema de coseguro.
Sáenz y el cónsul en Chicago analizaron inversiones y exportaciones para Salta
El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo un encuentro de trabajo con el cónsul general en Chicago, Lucas Gioja, para avanzar en oportunidades de exportación e interés inversor de empresas de Estados Unidos.
Vialidad Nacional y Ferrocarriles concluyeron en menos de 22 horas la reparación del paso a nivel en El Tunal. La obra mejora la seguridad y la conexión entre el NEA y el NOA.
Aunque fue destituido en agosto tras ser imputado por violencia de género, Pablo López volvió a jurar y busca asumir el cargo por el que fue electo en mayo pasado en representación de La Libertad Avanza.
Un camión arrasó con cables y derribó dos postes detrás del CCM
El hecho ocurrió en el pasaje Rosario de Lerma 1200; las empresas responsables ya fueron notificadas.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".