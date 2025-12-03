Multaron a dos hombres por tirar escombros en el río Arias – Arenales

En el marco de las políticas de higiene urbana, inspectores de la Municipalidad lograron detectar in fraganti dos casos de arrojo indebido de residuos en las márgenes del río Arias – Arenales.

El primer caso se trató de un hombre que llevaba tachos con escombros en la caja de la camioneta. El acto fue detenido antes de iniciar la descarga por lo que se le tomaron todos los datos y se lo trasladó hacia el relleno Sanitario San Javier para un depósito seguro de los restos de obras.

En tanto que, en el segundo de los casos un hombre en un camión ya se encontraba descargando los escombros por lo que fue sancionado por arrojar sin permiso y por impacto ambiental.

Las dos situaciones se dieron en las márgenes del río Arias – Arenales, a la altura de Villa Palacios.

Los vecinos que adviertan este tipo de situaciones pueden realizar las denuncias al 147, al 105 o mediante la APP Muni Salta.