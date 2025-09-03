Suizo Argentina: En Salta, se realizaron apenas tres licitaciones en el último período

En diálogo con Pasaron Cosas, el senador por San Martín, y quien presidente la Comisión de Salud en la Cámara Alta provincial, Manuel Pailler destacó que el ministro Federico Mangione viene impulsando denuncias judiciales por casos de corrupción.

“El ministro hace su trabajo. Se detectaron irregularidades en el programa Incluir Salud y con pacientes de hemofilia, cuyos números superaban los parámetros normales”, señaló.

El legislador también explicó el papel de Suizo Argentina, la droguería sindicada en investigaciones por presuntas coimas en ANDIS. “Es la droguería más grande del país, provee al Estado y al sistema de salud público y privado. En Salta, en el último período, se realizaron apenas tres compras a esa empresa”, detalló.