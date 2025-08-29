Los padres acompañaron a los chicos en el Milagrito y respaldaron el cambio de horario

En el marco de las festividades del Milagro, y tal como lo anticipó por Aries el vocero de la Catedral, Marcos Cepeda, este año el Milagrito de los Niños se realiza en un horario especial.

Aries dialogó con los padres que acompañaron a sus hijos en esta fecha tan especial por las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro.

Guadalupe, cuya hija está en la salita de cuatro del Colegio Salesiano, destacó el cambio en el horario. “Es más cómodo”, afirmó y agregó que por las temperaturas durante la tarde el calor es agobiante.