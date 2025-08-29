Los padres acompañaron a los chicos en el Milagrito y respaldaron el cambio de horario

Aguas del Norte garantiza agua potable en el Milagrito y festividad del Milagro
Camiones cisterna y puestos de hidratación se desplegaron en Salta para que peregrinos y vecinos no falten a la hidratación durante los eventos religiosos.
Con un cambio de horario para cuidar a los más pequeños, el Milagrito de los Niños se vivió con la particularidad de su realización por la mañana.
En el marco de las festividades del Milagro, y tal como lo anticipó por Aries el vocero de la Catedral, Marcos Cepeda, este año el Milagrito de los Niños se realiza en un horario especial.
Aries dialogó con los padres que acompañaron a sus hijos en esta fecha tan especial por las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro.
Guadalupe, cuya hija está en la salita de cuatro del Colegio Salesiano, destacó el cambio en el horario. “Es más cómodo”, afirmó y agregó que por las temperaturas durante la tarde el calor es agobiante.
