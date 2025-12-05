Refuerzan la figura de Güemes a nivel nacional con gira histórica

Del gol de Merentiel a la preparación para el Mundial: la historia de Mario Celedón
El relator combinó recuerdos de sus inicios en Aries con nuevas herramientas para estar listo en eventos internacionales.
El legado de Güemes es federal. El Instituto Güemesiano de Salta completó una extensa gira por seis provincias para consolidar filiales y llevar la figura del héroe gaucho a todo el país.Sociedad05/12/2025
El Instituto Güemesiano refuerza su presencia federal llevando la figura del General Güemes a todo el país
La comitiva recorrió intendencias, visitó escuelas, participó de actos públicos y mantuvo reuniones con autoridades provinciales y municipales. Las Legislaturas de Córdoba y Corrientes declararon de Interés Cultural las conferencias brindadas y las charlas realizadas en instituciones educativas. Siete Concejos Deliberantes declararon Huésped de Honor al Presidente del Instituto, Martin Güemes Arruabarrena, quien fue recibido personalmente por los intendentes en cada localidad.
En el marco de la gira, se pusieron en marcha nuevas filiales guemesianas en Villa María y Bell Ville, en la provincia de Córdoba, y se consolidaron delegaciones en Villa María, Bell Ville (Córdoba), Mercedes y San Luis del Palmar (Corrientes), y Quebrachal (Salta). Además, se planificaron acciones conjuntas para 2026 con las intendencias de Villa Nueva y Tío Pugio, en el departamento San Martín (Córdoba).
Además se realizó el descubrimiento de un busto de Martín Miguel de Güemes en la localidad de Toledo (Córdoba), realizado en conjunto con la Asociación Tradicionalista Gauchos de Güemes y donado por el Fortín Tuscal de Velarde. El Instituto Güemesiano de Salta entregó boletines, libros, opúsculos y folletos editados por la institución, fortaleciendo la labor cultural, educativa y de difusión histórica en cada comunidad visitada.
El Instituto Güemesiano fue creado por el Gobierno de la Provincia de Salta con el fin de investigar, preservar y difundir el legado histórico del General Martín Miguel de Güemes. Sus autoridades y miembros ejercen sus funciones de modo ad honorem, sin fines de lucro.
El párroco de La Aparecida de Vaqueros destacó el valor del Adviento como período de alegría y reflexión, y resaltó la importancia de mantener a Jesús como el centro de las celebraciones navideñas.
La interrupción de 20 minutos, causada por Cloudflare, afectó a millones de usuarios y volvió a mostrar la dependencia de la red en unos pocos proveedores críticos.
Es la inversión más grande de la historia de la plataforma de mayor alcance global, que ahora dispondrá en su cartelera desde clásicos como Ciudadano Kane hasta la última temporada de Stranger Things.
Las tarifas dentro del norte provincial superan los $55.000 y las empresas admiten que los aumentos frenaron la demanda incluso en fines de semana largo.
Las mejoras alcanzan a jubilados, pensionados, AUH, AUE y planes sociales. También se ajustaron los pagos por nacimiento, matrimonio y adopción.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Los conductores positivos en controles de alcoholemia verán suspendida su licencia directamente en la app Mi Argentina, informó la Dirección General de Seguridad Vial.
Gustavo Sáenz se reunió con Wines of Argentina para fortalecer la exportación y el turismo vitivinícola de la provincia.
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.