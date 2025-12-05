Sorteo Mundial : Conductores y figuras presentes en la ceremonia

Una extraordinaria selección de asistentes de sorteo – Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge – estarán en el escenario en un notable cruce de grandes deportistas mundiales.

La FIFA ha anunciado la excepcional selección de leyendas del deporte y directores de orquesta de talla mundial que guiarán a los aficionados en este emocionante evento. La leyenda de la FIFA y excapitán de Inglaterra, Rio Ferdinand, uno de los defensas más célebres de su generación, dirigirá el sorteo, con la ayuda de la galardonada comentarista internacional Samantha Johnson. Juntos, guiarán al público a través de un sorteo sin precedentes, según procedimientos oficiales .

Junto a ellos en el escenario estará un elenco extraordinario de íconos del fútbol americano, el baloncesto, el béisbol y el hockey sobre hielo, lo que hará que este sorteo final sea, una vez más, único. El siete veces campeón del Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Tom Brady; el miembro del Salón de la Fama de la Liga Nacional de Hockey (NHL) y cuatro veces campeón de la Copa Stanley, Wayne Gretzky; el siete veces All-Star de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York; y el cuatro veces campeón de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y miembro del Salón de la Fama, Shaquille O'Neal, serán los asistentes del sorteo, conectando el mundo del fútbol mundial con los deportes más célebres de Norteamérica.