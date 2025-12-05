Sorteo Mundial : Conductores y figuras presentes en la ceremonia

La leyenda de la FIFA y ex capitán de Inglaterra, Rio Ferdinand, dirigirá el sorteo sin precedentes de 48 equipos junto con la galardonada locutora Samantha Johnson

Deportes05/12/2025

Una extraordinaria selección de asistentes de sorteo – Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge – estarán en el escenario en un notable cruce de grandes deportistas mundiales.

La FIFA ha anunciado la excepcional selección de leyendas del deporte y directores de orquesta de talla mundial que guiarán a los aficionados en este emocionante evento. La leyenda de la FIFA y excapitán de Inglaterra, Rio Ferdinand, uno de los defensas más célebres de su generación, dirigirá el sorteo, con la ayuda de la galardonada comentarista internacional Samantha Johnson. Juntos, guiarán al público a través de un sorteo sin precedentes, según procedimientos oficiales .

Junto a ellos en el escenario estará un elenco extraordinario de íconos del fútbol americano, el baloncesto, el béisbol y el hockey sobre hielo, lo que hará que este sorteo final sea, una vez más, único. El siete veces campeón del Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Tom Brady; el miembro del Salón de la Fama de la Liga Nacional de Hockey (NHL) y cuatro veces campeón de la Copa Stanley, Wayne Gretzky; el siete veces All-Star de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York; y el cuatro veces campeón de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y miembro del Salón de la Fama, Shaquille O'Neal, serán los asistentes del sorteo, conectando el mundo del fútbol mundial con los deportes más célebres de Norteamérica.

Diego Martínez, ex DT de Boca, vuelve a Huracán

Deportes05/12/2025

El entrenador será presentado este viernes en sociedad luego de dirigir la primera práctica, en la que no estuvieron presentes Urzi, Tissera y Abila, quiénes no serán tenidos en cuenta por el DT, que habría apuntado a viejos conocidos de La Ribera.

Mundial 2025: Se lanza una original Copa del Mundo

Deportes05/12/2025

La FIFA ha anunciado una iniciativa sin precedentes junto con la empresa LEGO Group de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La innovadora colaboración busca trasladar aún más creatividad y diversión al mundo del fútbol con una iniciativa para aficionados de todas las edades y todos los rincones del planeta.

Salta Basket superó a Fusión Riojana

Deportes05/12/2025

Triunfazo de Salta en La Rioja, frente a Fusión Riojana, por 87-80. De esta manera el equipo salteño se ubica en la segunda posición de la Conferencia Norte en La Liga Argentina. Este sábado tendrá otro duro encuentro, también en La Rioja, con otro de los punteros: Amancay, desde las 22.

