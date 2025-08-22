El Milagrito de los Niños cambia de horario

En entrevista con Aries, Marcos Cepeda, vocero de la Catedral Basílica de Salta, confirmó que El Milagrito de los Niños tendrá este año un cambio de horario, realizándose en la mañana del 29 de agosto.

“Hubo una propuesta de maestras para modificar el horario y estamos probando si conviene mantenerlo o volver al turno de la tarde”, explicó.

Desde las 9 de la mañana comenzarán a llegar escuelas, colegios y jardines de salitas de cuatro y cinco años. “A las 10 ingresarán los niños al santuario para visitar al Señor y a la Virgen del Milagro, y la desconcentración será a las 12:30”, detalló.

Cepeda advirtió que la llegada de numerosos colectivos escolares complicará el tránsito en el centro. “Mitre, entre Güemes y Belgrano, y Belgrano detrás del santuario estarán ocupadas, lo mismo que Buenos Aires desde San Martín hasta Alvarado”, remarcó.

Pidió a los salteños colaborar con paciencia: “Van a estar llegando muchos transportes y eso dificultará la circulación”.