Por primera vez, el Milagrito de los Niños se realizará por la mañana

Defensor del Pueblo: Tres fuera de carrera y cuatro objeciones a un mismo postulante
La Comisión del Concejo Deliberante inició el análisis de las postulaciones. Se registraron impugnaciones y presentaciones fuera de término.
La convocatoria es a partir de las nueve, por lo que se desplegará un amplio operativo de tránsito para resguardar la seguridad. Se recomienda evitar la zona.Salta29/08/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el padre Marcos Cepeda, informó que la celebración de este año, programada para el viernes 29 de agosto, contará con un cambio de horario que podría afectar la circulación en el centro de Salta.
“Durante la mañana de este viernes va a ser complicada la circulación en zona centro, es una propuesta de las maestras y evaluamos si funciona para seguir con esta modalidad”, explicó Cepeda sobre el cambio de horario.
La llegada de los colegios y jardines de 4 y 5 años está prevista para las 9 de la mañana, lo que generará un alto flujo de transporte escolar por calle Mitre y Güemes, así como por las inmediaciones de la Catedral Basílica y las calles San Martín y Buenos Aires, donde se anticipan complicaciones en el tránsito.
Luego de la llegada de los niños, la actividad dentro del santuario comenzará con la participación de los escolares y se espera que la desconcentración se produzca alrededor de las 12:30.
El cambio de horario busca mejorar la logística del evento y evaluar si esta modalidad puede implementarse en futuras ediciones, según indicó el padre Cepeda. La recomendación a la comunidad es circular por vías alternativas y atender las indicaciones del personal a cargo de la seguridad y el tránsito.
La Comisión del Concejo Deliberante inició el análisis de las postulaciones. Se registraron impugnaciones y presentaciones fuera de término.
La Promoción LVIIº completó su capacitación con énfasis en disciplina, vocación de servicio y prácticas profesionales.
El dispositivo se implementará este viernes desde las nueve en el centro de la ciudad, con cortes y filtros en las inmediaciones de la Catedral, donde se espera una masiva participación escolar.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que impactarán en distintos puntos de la provincia.
Lo anunció la directora de la institución, Mercedes Sánchez, quien detalló que los requisitos están publicados en la página web de la escuela.
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
El vicepresidente de la Corte de Justicia anunció que se creará un protocolo para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. El objetivo es evitar “sesgos” y “alucinaciones”.
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.