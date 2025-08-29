Por primera vez, el Milagrito de los Niños se realizará por la mañana

Por Aries, el padre Marcos Cepeda, informó que la celebración de este año, programada para el viernes 29 de agosto, contará con un cambio de horario que podría afectar la circulación en el centro de Salta.

“Durante la mañana de este viernes va a ser complicada la circulación en zona centro, es una propuesta de las maestras y evaluamos si funciona para seguir con esta modalidad”, explicó Cepeda sobre el cambio de horario.

La llegada de los colegios y jardines de 4 y 5 años está prevista para las 9 de la mañana, lo que generará un alto flujo de transporte escolar por calle Mitre y Güemes, así como por las inmediaciones de la Catedral Basílica y las calles San Martín y Buenos Aires, donde se anticipan complicaciones en el tránsito.

Luego de la llegada de los niños, la actividad dentro del santuario comenzará con la participación de los escolares y se espera que la desconcentración se produzca alrededor de las 12:30.

El cambio de horario busca mejorar la logística del evento y evaluar si esta modalidad puede implementarse en futuras ediciones, según indicó el padre Cepeda. La recomendación a la comunidad es circular por vías alternativas y atender las indicaciones del personal a cargo de la seguridad y el tránsito.