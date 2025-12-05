Comenzó el Adviento: un tiempo de esperanza y preparación para la Navidad

La primera semana del Adviento comenzó marcando el inicio de un tiempo de preparación espiritual para la Navidad. Por Aries, el padre Martín Farfán, párroco de La Aparecida en Vaqueros, describió este período como un momento de “alegre esperanza” que ayuda a contrarrestar la tristeza y el pesimismo que a veces acompañan la recta final del año.

“El Adviento es un tiempo de preparación interior al misterio de la Navidad. La causa de nuestra alegría es Jesús; el sentido de la vida es Jesús”, sostuvo Farfán, enfatizando que la figura de Cristo no puede separarse de las celebraciones navideñas.

El sacerdote también explicó la relación entre esta época y la celebración de la Inmaculada Concepción de María, que se conmemora el 8 de diciembre. “Una tradición con minúscula puede cambiar de lugar o fecha, pero la fiesta con mayúscula es la Inmaculada Concepción de la Virgen, una de las celebraciones marianas más importantes”, indicó.

En la región NOA, esta festividad se vincula con la Virgen del Valle y se celebra en distintas comunidades, así como en la catedral y otras parroquias. Según Farfán, estas celebraciones suelen combinarse con procesiones y actividades comunitarias que fortalecen los lazos familiares y espirituales.

El párroco destacó también la tradición del armado del pesebre y del árbol de Navidad. “Qué lindo que en familia se arme el arbolito, se arme el pesebre. Son cosas que nos llevan a la unidad, a buscar la unidad familiar”, aseguró.

Farfán concluyó recordando que la Navidad debe centrarse en Jesús, como eje de la festividad: “No podemos intentar sacar a Jesús del misterio de la Navidad. Todo lo que hacemos, desde el árbol hasta el pesebre, debe recordarnos la alegría de su nacimiento. Es como te diría en otro contexto: serenata igual a Cafayate. Carnaval igual carpa o Tilcara. Navidad es Jesús, no hay otra. No por podemos intentar sacar a Jesús del misterio de la Navidad”.