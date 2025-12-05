El legado de Güemes es federal. El Instituto Güemesiano de Salta completó una extensa gira por seis provincias para consolidar filiales y llevar la figura del héroe gaucho a todo el país.
Del gol de Merentiel a la preparación para el Mundial: la historia de Mario Celedón
El relator combinó recuerdos de sus inicios en Aries con nuevas herramientas para estar listo en eventos internacionales.Sociedad05/12/2025Agustina Tolaba
Mario Celedón, relator salteño en Córdoba, recordó con emoción su paso por el estudio de Aries y cómo un gol específico cambió el rumbo de su carrera profesional.
“Qué hermoso estar de vuelta en Aries, caminar por los pasillos y recordar todo lo que pasó desde 2014”, comenzó Celedón, evocando los primeros pasos que lo llevaron a relatar fútbol a nivel nacional.
El relator destacó un gol que marcó un antes y un después en su trayectoria: “Ese es el gol que cambió todo. Fue del superclásico, gol de Merentiel. Hasta hoy me lo siguen recordando los hinchas; hace poco estuve en la Bombonera y me gritaban ‘Merentiel’ desde las ventanas”.
Celedón recordó cómo un CD con relatos de Central Norte, Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana enviado a Ricardo Nuñez y Gustavo Pistone, también parte del equipo de Aries, abrió la puerta a su carrera profesional: “Después de eso, llegué y tuve la oportunidad de viajar y relatar hasta llegar a la selección, un sueño hecho realidad”.
El relator también compartió cómo decidió mudarse a Córdoba para trabajar en medios locales y cómo su pasión y determinación lo ayudaron a superar obstáculos: “Al principio era empezar de menos diez. Tenía dificultades para hablar cuando era chico y tuve que estudiar locución y periodismo. Todo lo hacía de la mañana a la tarde, con prácticas en radios y entrenamientos de los equipos locales”.
Así, Celedón resaltó que la clave de su carrera fue la pasión y la perseverancia: “Primero tener en claro que esto era mi pasión y después ser consciente de los recursos que necesitás para crecer”.
“Me da la posibilidad de dedicarme a una sola cosa y pensé, ¿qué más puedo aprender?”, dijo Celedón, quien actualmente estudia edición de videos para poder realizar producciones propias durante sus viajes a partidos y eventos deportivos.
El relator también destacó la importancia del aprendizaje del inglés: “A principio de año empecé a estudiar inglés y a mitad de año me enviaron a Estados Unidos. Me di cuenta de que no estaba preparado para mantener una conversación sobre fútbol con un estadounidense, así que sigo aprendiendo y me sigue costando mucho”.
Celedón proyecta estas nuevas competencias hacia su preparación para el Mundial, que se acerca: “Uno empieza a soñar con estar en una instancia así, más allá de si relato o no, es vivir la experiencia. Sé que será multiplicada por diez porque es la selección, pero trato de tener paciencia y pensar en los pasos a seguir, partido a partido”.
