Un nuevo apagón masivo afectó a LinkedIn, Discord y Fortnite

Este viernes caluroso de diciembre arrancó con una noticia caliente en Internet. Un nuevo apagón masivo afectó a servicios populares, entre ellos las redes sociales LinkedIn y Discord, el videojuego Fortnite: Batlle Royale, y la plataforma de criptomonedas Coinbase, entre otras. La interrupción fue breve —de aproximadamente 20 minutos—, aunque significativa por su recurrencia.

A fines de noviembre ocurrió otra gran caída en Internet, que tuvo al mismo responsable: Cloudflare. Tal como señalamos en la ocasión en TN Tecno, aquel es uno de los pilares de la infraestructura web y, sin embargo, poco conocido. Cuando sus servicios fallan, ocurre un impacto directo en las plataformas online a las que brinda sustento.

Igual que en aquel incidente, el apagón de este viernes dio cuenta del alto nivel de dependencia respecto a unas pocas compañías que sostienen el funcionamiento de Internet. Cabe recordar aquí la falla en AWS de Amazon, a fines de octubre, que también derivó en una caída masiva que dejó offline a servicios de peso, entre ellos ChatGPT de OpenAI y a la app Snapchat.

Apagón en Internet: ¿cuál fue la causa de la nueva caída?

El área de soporte técnico de Cloudflare explicó que la interrupción no se debió a un ciberataque, en sintonía con lo ocurrido en la caída del 18 de noviembre. “Un cambio (...) en la forma de análisis de las solicitudes provocó que la red de Cloudflare no estuviera disponible durante varios minutos esta mañana. No se trató de un ataque”, indicaron. “Nuestro equipo implementó el cambio para mitigar la vulnerabilidad”, agregaron.

El primer reporte de la falla fue publicado por Cloudflare a las 8:56 de la mañana —5:56 de la Argentina—, la remediación fue informada 16 minutos más tarde y resuelto a las 9:20, hora local.

Antes de la falla, la firma había anticipado que realizaría un mantenimiento programado en su centro de datos ubicado en Detroit, Estados Unidos. Minutos después, comenzaron los problemas, según reportó DailyMail.