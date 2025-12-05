Mediante la resolución aprobada en octubre de 2025 por el Consejo Superior de la UNSa, se concedió la distinción en virtud de los numerosos aportes del Dr. Oñativia: su labor como médico, investigador y formador de profesionales.
El lunes 8 encenderán el Árbol de Navidad de Plaza 9 de Julio
La tradicional ceremonia, que se realizará a las 21 horas y contará con la participación del coro Arsis, marcará el comienzo de una programación especial que combinará propuestas artísticas, recorridos gastronómicos y diversas actividades alusivas a la festividad.Sociedad05/12/2025
El coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, confirmó que este lunes 8 de diciembre la ciudad de Salta dará inicio formal a las celebraciones navideñas con la tradicional iluminación del arbolito principal en Plaza 9 de Julio.
“Siguiendo la tradición, desde la municipalidad vamos a hacer la iluminación del arbolito principal que tiene la ciudad, el de Plaza 9 de Julio. El acto será sobre calle España a las 21 horas”, detalló en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
Además, detalló que tras la ceremonia se realizará un concierto de villancicos a cargo del Estudio Coral Arsis. “Es una propuesta artística muy buena, con distintas versiones de canciones vinculadas a la Navidad, un repertorio folclórico y algunos temas de nuestra niñez”, completó.
García Soria señaló que se trabaja en una agenda de actividades para los corredores gastronómicos, también vinculada a la Navidad con conciertos alusivos, pesebres vivientes, entre otras.
