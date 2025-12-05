Otorgaron el título de Doctor Honoris Causa post mortem al Dr. Arturo Oñativia

La UNSa celebró este viernes un acto institucional en el que se otorgó al Dr. Arturo Oñativia —médico, investigador y ex ministro nacional de Salud Pública— el título de Doctor Honoris Causa post mortem, en reconocimiento a su destacada trayectoria en la salud pública, la docencia y la investigación.

La ceremonia se desarrolló en el Salón Auditorio “Cr. Hugo Ignacio Llimós” y contó con la presencia de autoridades de nuestra Casa: la vicerrectora, Dra. María Rita Martearena; la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Esp. Nancy Cardozo; la vicedecana, Méd. Alejandra Falú; junto a representantes del gobierno provincial: el vicegobernador Antonio Marocco y el ministro de Salud Pública, Dr. Federico Mangione.

Durante el acto, se brindaron dos discursos profundamente emotivos: uno a cargo de María Virginia Gómez Augier, nieta del Dr. Oñativia; y otro del Sr. Carlos Saravia Day, compañero de militancia del homenajeado, que rindieron homenaje a su legado profesional y humano.

Un reconocimiento al compromiso con la salud pública

Mediante la resolución aprobada en octubre de 2025 por el Consejo Superior de la UNSa, se concedió la distinción en virtud de los numerosos aportes del Dr. Oñativia: su labor como médico, investigador y formador de profesionales; su impulso a políticas sanitarias y su firme compromiso con el acceso equitativo a la salud, la educación superior y la investigación.

Su trayectoria incluyó la creación de centros de atención e institutos especializados en endocrinología y nutrición, con un fuerte enfoque comunitario y epidemiológico, así como su desempeño como Ministro de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, desde donde promovió políticas de salud, producción pública de medicamentos y acceso universal a la atención.