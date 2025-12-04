Universidades: docentes denuncian un atraso del 50% en sus salarios

“Viene siendo una situación muy difícil la nuestra desde hace dos años”, aseguró Diego Maita – secretario General de ADIUNSA – en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries.

Vale recordar que la docencia universitaria atraviesa por estos días medidas de protesta que iniciaran el 1 de diciembre pasado y que se extenderán hasta el 6 del corriente, sin dictado de clases ni mesas de examen, en la mayoría de los casos.

“Luego de la lucha del 2024 pudimos acomodarnos un poco y garantizar que la universidad pueda abrir sus puertas, pero los salarios quedaron atrasados”, indicó el dirigente, y explicó que ya en la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso se reconoce que, a julio de 2025, la actualización salarial debía ser del 40,25%; “es decir, a noviembre/diciembre, el Estado nos adeuda un 50% de aumento salarial”, completó.

Concluyendo, Maita mostró su preocupación por el Presupuesto 2026 de la Nación, así como también su homólogo de la UNSa.

“El de la universidad fue aprobado sobre tablas hace pocos días. Ese presupuesto reconoce un déficit un 50% mayor para el año que viene, es decir, se aprueba un ajuste mayor y es funcional al gobierno que ajusta”, finalizó.