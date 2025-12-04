Mediante un proyecto de declaración, los legisladores salteños solicitaron que el gobierno nacional implemente esta norma y la radarización de la frontera norte para combatir el narcotráfico.
Universidades: docentes denuncian un atraso del 50% en sus salarios
Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.Política04/12/2025
“Viene siendo una situación muy difícil la nuestra desde hace dos años”, aseguró Diego Maita – secretario General de ADIUNSA – en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries.
Vale recordar que la docencia universitaria atraviesa por estos días medidas de protesta que iniciaran el 1 de diciembre pasado y que se extenderán hasta el 6 del corriente, sin dictado de clases ni mesas de examen, en la mayoría de los casos.
“Luego de la lucha del 2024 pudimos acomodarnos un poco y garantizar que la universidad pueda abrir sus puertas, pero los salarios quedaron atrasados”, indicó el dirigente, y explicó que ya en la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso se reconoce que, a julio de 2025, la actualización salarial debía ser del 40,25%; “es decir, a noviembre/diciembre, el Estado nos adeuda un 50% de aumento salarial”, completó.
Concluyendo, Maita mostró su preocupación por el Presupuesto 2026 de la Nación, así como también su homólogo de la UNSa.
“El de la universidad fue aprobado sobre tablas hace pocos días. Ese presupuesto reconoce un déficit un 50% mayor para el año que viene, es decir, se aprueba un ajuste mayor y es funcional al gobierno que ajusta”, finalizó.
Otra renuncia en el gobierno de Milei: se fue Alberto Baños, subsecretario de Derechos HumanosPolítica04/12/2025
Su salida estaría vinculada a la posibilidad de que también se vaya del Gobierno el ministro de Justicia. Cuneo Libarona había presentado su renuncia en octubre pero no fue aceptada y por ahora continúa en el Gobierno.
Coimas en Discapacidad: la Cámara Federal pidió investigar el origen de los audiosPolítica04/12/2025
El juez Sebastián Casanello deberá validar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. A la par, el tribunal confirmó que el laboratorio de los Kovalivker debe seguir bajo investigación en el caso ANDIS.
Los giros automáticos federales mostraron uno de los peores registros de 2025, con una caída de ese porcentaje ajustada por inflación, el equivalente a unos $ 280.000 millones. Sin embargo, Salta zafó de la "motosierra" detalló Clarín.
El oficialismo ajusta la estrategia legislativa para avanzar con las reformas prioritarias del Ejecutivo.
Bullrich anticipó que “ya comenzaron” las negociaciones para aprobar la reforma laboralPolítica04/12/2025
La jefa del bloque libertario aseguró que trabajan con aliados del Senado y que la iniciativa entrará por la Cámara alta junto al Presupuesto 2026.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
Paritarias: el Gobierno propuso un esquema de pagos cada 15 días para diciembre y eneroSalta03/12/2025
La propuesta incluye pagar el 16 de diciembre el medio aguinaldo; los días 30 y 31 del corriente el salario de diciembre con un incremento del 5%; abonar el 16 de enero un bono adicional de $150.000 y adelantar el sueldo de enero. Las partes volverán a reunirse la próxima semana para continuar el diálogo y avanzar en consensos.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.