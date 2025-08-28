El presidente aseguró ante empresarios que buscan “llevarse puesto al Gobierno” y se mostró desafiante tras la agresión en Lomas de Zamora.
Causa ANDIS: Kosiner advirtió sobre el “riesgo” de que se lo lleve puesto a Milei
Pablo Kosiner aseguró que el caso no es una "operación" de la oposición, sino que "esto está implosionando de adentro". Asimismo, sugirió esta situación podría "cambiar el escenario político".Política28/08/2025Ivana Chañi
En diálogo con Aries, el diputado nacional (MC), Pablo Kosiner, alertó que la situación en Argentina es "muy grave". Asimismo, afirmó que, de no desprenderse de una "relación que es tóxica y nociva institucionalmente", la trama de corrupción que afecta a su hermana Karina Milei podría "llevarse puesto" al presidente.
"No están pasando cosas livianas en Argentina. Es muy grave y muy delicado lo que se está descubriendo, una red y una trama de corrupción interna que no es operación de la oposición", aseguró el dirigente. Asimismo, se refirió al caso de un pastor Jorge Ledesma y a las investigaciones abiertas en el Chaco en relación con el mismo escándalo.
Kosiner sostuvo que la situación podría "cambiar el escenario político" tanto a nivel provincial como nacional, dependiendo del desarrollo de los acontecimientos y de lo que ocurra en la provincia de Buenos Aires a principios de septiembre. "Estamos al borde, ahí no más en la cornisa de un quilombo grande en materia institucional", concluyó.
El Presidente afirmó que Karina Milei continúa con sus funciones pese a los audios que mencionan presuntas coimas en ANDIS.
Kosiner: “La fragmentación de la oposición le da más competitividad a Milei”
El exdiputado nacional Pablo Kosiner sostuvo que es clave continuar la construcción de un espacio para confrontar a la administración libertaria.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
Pymes y grandes empresas en la debacle por el modelo de Milei
Pablo Kosiner fue crítico de la situación económica del país. El dirigente aseguró que las políticas nacionales están afectando a las pymes y que la "debacle" también llega a los sectores más concentrados de la economía.
Kosiner: “El gobierno de Milei es cruel, perverso y corrupto”
El exdiputado nacional cuestionó con dureza el gobierno de Javier Milei. En un diálogo con Aries afirmó que Fuerza Patria no teme confrontar a la gestión nacional para "ponerle un freno".
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.
Comercio: amplían el horario de carga y descarga de mercadería en el centro de la ciudadSalta27/08/2025
Concejales aprobaron modificaciones a la ordenanza del 2012 ampliando, de esta manera, el horario en que los vehículos pueden cargan y descargan mercadería en los comercios del centro salteño.
Marocco adelantó que trabaja en la posibilidad de una nueva Reforma ConstitucionalPolítica27/08/2025
El Vicegobernador salteño anunció que trabaja con un grupo de asesores en una nueva Reforma de la Constitución; si bien no profundizó en la descripción de los cambios, adelantó que evalúa la supresión de las elecciones de medio término.