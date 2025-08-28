Causa ANDIS: Kosiner advirtió sobre el “riesgo” de que se lo lleve puesto a Milei

Pablo Kosiner aseguró que el caso no es una "operación" de la oposición, sino que "esto está implosionando de adentro". Asimismo, sugirió esta situación podría "cambiar el escenario político".

En diálogo con Aries, el diputado nacional (MC), Pablo Kosiner, alertó que la situación en Argentina es "muy grave". Asimismo, afirmó que, de no desprenderse de una "relación que es tóxica y nociva institucionalmente", la trama de corrupción que afecta a su hermana Karina Milei podría "llevarse puesto" al presidente.

"No están pasando cosas livianas en Argentina. Es muy grave y muy delicado lo que se está descubriendo, una red y una trama de corrupción interna que no es operación de la oposición", aseguró el dirigente. Asimismo, se refirió al caso de un pastor Jorge Ledesma y a las investigaciones abiertas en el Chaco en relación con el mismo escándalo.

Kosiner sostuvo que la situación podría "cambiar el escenario político" tanto a nivel provincial como nacional, dependiendo del desarrollo de los acontecimientos y de lo que ocurra en la provincia de Buenos Aires a principios de septiembre. "Estamos al borde, ahí no más en la cornisa de un quilombo grande en materia institucional", concluyó.

